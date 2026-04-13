Kylian Mbappe a revenit la antrenamentul Realului! Cum a fost surprins starul „los blancos”, înaintea meciului cu Bayern

Real Madrid se va deplasa miercuri la Munchen, pentru returul cu Bayern din sferturile UEFA Champions League, iar madrilenii sunt încrezători că pot întoarce soarta calificării în semifinalele competiției.

La antrenamentul de luni, Alvaro Arbeloa l-a avut alături de el și pe Kylian Mbappe, cel care a lipsit de la ședința de pregătire de duminică, după ce a fost accidentat în partida cu Girona.

Kylian Mbappe, cu bandaj la ochi la antrenamentul de luni

Kylian Mbappe va fi apt pentru disputa cu Bayern Munchen, din sferturile UEFA Champions League, însă starul din Hexagon i-a dat fiori lui Alvaro Arbeloa, după ce a lipsit la ședința de pregătire de duminică.

În finalul partidei cu Girona, încheiată cu scorul de 1-1, atacantul celor de la Real Madrid a fost lovit puternic cu cotul de Vitor Reis, iar duminică a publicat o fotografie în care a arătat că a avut nevoie de copci pentru rana de la ochi.

Ziua de luni a venit cu vești bune pentru Alvaro Arbeloa, care l-a avut la ședința de pregătire pe golgheterul „los blancos”. Acesta a apărut cu un bandaj în zona ochiului.