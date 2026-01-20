Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco - Antena Sport

Închide meniul
Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco

Daniel Işvanca Publicat: 20 ianuarie 2026, 22:54

Kylian Mbappe / Profimedia

Real Madrid a primit vizita celor de la AS Monaco, în primul meci al anului în UEFA Champions League. Kylian Mbappe a intrat din primul minut împotriva fostei sale echipe și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.

Starul lui Alvaro Arbeloa a înscris de două ori în prima repriză a partidei de pe ”Bernabeu” și a egalat recordul stabilit în sezonul 2015/2016 de Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappe, 11 goluri pentru Real Madrid în Champions League

Chiar dacă Real Madrid nu excelează la capitolul joc, francezul Kylian Mbappe se află într-o formă fantastică în acest sezon. Atacantul a dovedit asta și la primul meci al anului din UEFA Champions League.

Starul „los blancos” a înscris o dublă în prima repriză a partidei cu AS Monaco și a ajuns la 11 goluri marcate în actuala fază de Liga Campionilor.

„Țestoasa” a egalat recordul stabilit în sezonul 2015/2016 de Cristiano Ronaldo, care marcase la rândul său de 11 ori în faza grupelor. Diferența este că Ronaldo a avut șase meciuri de jucat, în timp ce Mbappe se află la al șaptelea.

Kylian Mbappe și-a cerut scuze de la fanii lui AS Monaco

Kylian Mbappe s-a lansat în fotbalul de elită în tricoul celor de la AS Monaco, însă ulterior a prins un transfer la Paris Saint Germain. Chiar și așa, el nu a uitat cele trăite alături de monegasci.

Imediat după ce a deschis scorul împotriva fostei sale echipe, acesta și-a cerut scuze de la suporterii francezi care au făcut deplasarea la Madrid, pentru jocul din Champions League.

