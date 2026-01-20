Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco - Antena Sport

Real Madrid a primit vizita celor de la AS Monaco, în primul meci al anului în UEFA Champions League. Kylian Mbappe a intrat din primul minut împotriva fostei sale echipe și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor.
Starul lui Alvaro Arbeloa a înscris de două ori în prima repriză a partidei de pe ”Bernabeu” și a egalat recordul stabilit în sezonul 2015/2016 de Cristiano Ronaldo.
Kylian Mbappe, 11 goluri pentru Real Madrid în Champions League
Chiar dacă Real Madrid nu excelează la capitolul joc, francezul Kylian Mbappe se află într-o formă fantastică în acest sezon. Atacantul a dovedit asta și la primul meci al anului din UEFA Champions League.
Starul „los blancos” a înscris o dublă în prima repriză a partidei cu AS Monaco și a ajuns la 11 goluri marcate în actuala fază de Liga Campionilor.
„Țestoasa” a egalat recordul stabilit în sezonul 2015/2016 de Cristiano Ronaldo, care marcase la rândul său de 11 ori în faza grupelor. Diferența este că Ronaldo a avut șase meciuri de jucat, în timp ce Mbappe se află la al șaptelea.
‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️
Kylian Mbappé iguala el LEGENDARIO registro de Cristiano Ronaldo.
11 goles de Cristiano en sus 6 partidos en la fase de grupos de la Champions League 2015-16.
11 goles de Mbappé en sus 6 partidos en la fase de grupos de la Champions League 2025-16.
Esto… pic.twitter.com/5DIqL0goaz
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 20, 2026
Kylian Mbappe și-a cerut scuze de la fanii lui AS Monaco
Kylian Mbappe s-a lansat în fotbalul de elită în tricoul celor de la AS Monaco, însă ulterior a prins un transfer la Paris Saint Germain. Chiar și așa, el nu a uitat cele trăite alături de monegasci.
Imediat după ce a deschis scorul împotriva fostei sale echipe, acesta și-a cerut scuze de la suporterii francezi care au făcut deplasarea la Madrid, pentru jocul din Champions League.
Kylian Mbappé to the Monaco fans after scoring vs. his former club 🙏 pic.twitter.com/91bmvzwmj2
— B/R Football (@brfootball) January 20, 2026
