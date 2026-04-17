Kylian Mbappe, promisiune după eliminarea lui Real Madrid: “E dezamăgitor. Trebuie să ne uităm în oglindă”

Kylian Mbappe a venit cu un mesaj la mai bine de 24 de ore de la eliminarea lui Real Madrid din UEFA Champions League. Sezonul european al formaţiei de pe Bernabeu s-a încheiat la Munchen, acolo unde Bayern a obţinut calificarea în semifinalele competiţiei.

Real Madrid este foarte aproape de a încheia un nou sezon fără trofeu, după ce nici anul trecut nu a câştigat nimic. Sezonul acesta, madrilenii au fost eliminaţi din Cupa Spaniei de Albacete, echipă din liga secundă, în timp ce în La Liga este pe locul 2, la 9 puncte în spatele liderului Barcelona.

Kylian Mbappe, după eliminarea lui Real Madrid: “Vă promit că vom începe să câştigăm din nou”

Acum, Mbappe a venit cu o postare pe Instagram prin care şi-a exprimat dezamăgirea după eliminarea din Champions League. Atacantul francez a venit şi cu o promisiune pentru fani şi spune că Real Madrid va începe, în curând, să câştige din nou:

Mbappé on Instagram:

“We tried right up to the very last moment, but it just wasn’t enough.”

“It’s disappointing to be knocked out of a competition of such importance, but we must look to the future. We need to carry out a frank assessment of ourselves to avoid… pic.twitter.com/9xerYmQOvs

“Am încercat până la final, dar nu a fost suficient. E dezamăgitor să fii eliminat dintr-o competiţie atât de importantă, dar trebuie să privim înainte. Trebuie să ne uităm în oglindă şi pentru a evita astfel de dezamăgiri în viitor. Nu vom renunţa niciodată! La Madrid, eşecul nu a fost şi nu va fi niciodată o opţiune. Dar vă promit un lucru: vom începe să câştigăm din nou în curând”, a scris Kylian Mbappe, pe contul său de Instagram.