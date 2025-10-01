Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după "dubla" cu Slavia Praga. Borna uriaşă atinsă de elevul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după “dubla” marcată în victoria cu Slavia Praga, scor 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obţinut a doua victorie clară din grupa de Champions League.

Lautaro Martinez a deschis scorul în meciul de pe teren propriu cu Slavia Praga. Starul argentinian a marcat în minutul 30 şi a reuşit “dubla” în minutul 65. Celălalt gol al meciului a fost marcat de Denzel Dumfries, în minutul 43.

Lautaro Martinez a scris istorie după “dubla” din Inter – Slavia Praga 3-0

Lautaro Martinez a devenit primul jucător din istoria lui Inter care reuşeşte să marcheze în şapte ediţii diferite de Champions League. Atacantul de 28 de ani, cotat la suma de 95 de milioane de euro, a bifat în total 59 de meciuri în competiţia europeană, alături de nerazzurri.

În acest timp, Lautaro a marcat 23 de goluri, oferind şi şapte pase decisive. La aceste cifre se adaugă şi cele peste 100 de goluri marcate în Serie A, în cele peste 240 de meciuri jucate.