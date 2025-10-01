Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după "dubla" cu Slavia Praga. Borna uriaşă atinsă de elevul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după “dubla” marcată în victoria cu Slavia Praga, scor 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obţinut a doua victorie clară din grupa de Champions League.
Lautaro Martinez a deschis scorul în meciul de pe teren propriu cu Slavia Praga. Starul argentinian a marcat în minutul 30 şi a reuşit “dubla” în minutul 65. Celălalt gol al meciului a fost marcat de Denzel Dumfries, în minutul 43.
Lautaro Martinez a scris istorie după “dubla” din Inter – Slavia Praga 3-0
Lautaro Martinez a devenit primul jucător din istoria lui Inter care reuşeşte să marcheze în şapte ediţii diferite de Champions League. Atacantul de 28 de ani, cotat la suma de 95 de milioane de euro, a bifat în total 59 de meciuri în competiţia europeană, alături de nerazzurri.
În acest timp, Lautaro a marcat 23 de goluri, oferind şi şapte pase decisive. La aceste cifre se adaugă şi cele peste 100 de goluri marcate în Serie A, în cele peste 240 de meciuri jucate.
În privinţa recordului stabilit pentru Inter în Champions League, Lautaro Martinez i-a egalat pe Erling Haaland şi pe Kylian Mbappe. Cei doi sunt singurii care au marcat minim un gol în ultimele şapte ediţii de Champions League.
Pentru Inter urmează partida cu Cremonese, din etapa a 6-a din Serie A. Meciul se va disputa sâmbătă, de la ora 19:00, echipa lui Cristi Chivu căutând a treia victorie consecutivă în campionat.
Prima reacţie a lui Cristi Chivu, după victoria categorică a lui Inter din UCL
Cristi Chivu a oferit prima reacţie după ce a obținut a doua victorie din Liga Campionilor la capătul meciului cu Slavia Praga, scor 3-0. Antrenorul român a discutat despre schimbările pe care le-a făcut, starea lui Marcus Thuram, care a ieșit de pe teren prematur, dar și despre ce apreciază la elevii săi.
“Meciul era important și serios, atitudinea a fost normală pentru asta. E o linie foarte subțire, trebuie menținut echilibrul. Băieții mereu au încercat să se distreze, dar trebuie să ai pasiunea potrivită fără să pierzi din atenție și atitudine.
Thuram spune că e doar o crampă, mâine vom face niște investigații și sperăm să nu fie nimic grav. Sunt fericit că am avut posibilitatea să îi dau câteva minute lui Bisseck și Zielinski și să îi odihnesc pe alții. Trebuie să mă gândesc și la faptul că unii vor merge la națională și vor mai juca alte două meciuri.
Nu sunt dezamăgit de ceea ce fac băieții. Perfecțiunea nu există, însă observ multă aplicare în a accepta și a asimila lucruri cu care nu erau obișnuiți. Acest lucru mă face fericit și mândru de acest grup și de direcția pe care ar trebui să o urmeze“, a spus Cristi Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.
