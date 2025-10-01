Prima reacţie a lui Cristi Chivu, după victoria categorică a lui Inter din UCL: "E o linie foarte subţire" - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie a lui Cristi Chivu, după victoria categorică a lui Inter din UCL: “E o linie foarte subţire”

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 8:11

Cristi Chivu, în timpul meciului dintre Inter și Slavia Praga / Profimedia

Cristi Chivu le-a acordat declarații jurnaliștilor de la Sky Sports după ce a obținut a doua victorie din Liga Campionilor la capătul meciului cu Slavia Praga, scor 3-0. Antrenorul român a discutat despre schimbările pe care le-a făcut, starea lui Marcus Thuram, care a ieșit de pe teren prematur, dar și despre ce apreciază la elevii săi.

Tehnicianul de 44 de ani a vorbit după partida de pe Giuseppe Mezza despre echilibrul pe care trebuie să îl păstreze “nerazzurrii” între pasiune și menținerea atenției. În ceea ce privește situația lui Thuram, care a fost schimbat după ce a acuzat crampe, Chivu s-a ferit să dea un verdict prematur.

Cristi Chivu, entuziast după o nouă victorie pe banca lui Inter Milano

Meciul era important și serios, atitudinea a fost normală pentru asta. E o linie foarte subțire, trebuie menținut echilibrul. Băieții mereu au încercat să se distreze, dar trebuie să ai pasiunea potrivită fără să pierzi din atenție și atitudine.

Thuram spune că e doar o crampă, mâine vom face niște investigații și sperăm să nu fie nimic grav. Sunt fericit că am avut posibilitatea să îi dau câteva minute lui Bisseck și Zielinski și să îi odihnesc pe alții. Trebuie să mă gândesc și la faptul că unii vor merge la națională și vor mai juca alte două meciuri.

Nu sunt dezamăgit de ceea ce fac băieții. Perfecțiunea nu există, însă observ multă aplicare în a accepta și a asimila lucruri cu care nu erau obișnuiți. Acest lucru mă face fericit și mândru de acest grup și de direcția pe care ar trebui să o urmeze“, a spus Cristi Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Inter Milano a bifat a doua victorie din tot atâtea posibile în Liga Campionilor, după ce câștigase și în etapa inaugurală contra lui Ajax. În plus, Cristi Chivu s-a alăturat unui club select de antrenori după ce echipa sa a câștigat meciul de pe Meazza împotriva cehilor.

1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: "Poate că a semnat cu altcineva" 3 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 4 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi 5 Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: "Eu aleg România!" 6 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow
