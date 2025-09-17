Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal nu va juca în meciul cu Newcastle, din Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal nu va juca în meciul cu Newcastle, din Champions League

Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 16:22

Lamine Yamal, starul echipei FC Barcelona, va rata meciul pe care campioana en titre a Spaniei îl va disputa joi seara în deplasare cu formaţia engleză Newcastle United, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal, din cauza unei accidentări la zona inghinală, a anunţat clubul clubul catalan, care a dat publicităţii miercuri componenţa lotului care va face deplasarea în Anglia, informează Reuters.

Yamal a suferit accidentarea în timpul unei acţiuni a selecţionatei Spaniei, iar antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a criticat echipa naţională pentru că nu a avut mai multă grijă de tânărul atacant în vârstă de 18 ani, care a ratat şi victoria obţinută de Barca în faţa Valenciei, la sfârşitul săptămânii trecute, în liga spaniolă.

Pe ce jucători nu se poate baza Barcelona

Pe lângă Yamal, care a început în forţă noul sezon, cu două goluri şi două assist-uri în La Liga, FC Barcelona a mai anunţat că Alejandro Balde şi Gavi sunt, de asemenea, absenţi pentru partida de pe stadionul St James’ Park, alături de accidentatul de lungă durată Marc-Andre ter Stegen, însă Frenkie de Jong este apt de joc, notează agerpres.ro.

Barca a fost eliminată în semifinalele ediţiei precedente a Ligii Campionilor, în timp ce Newcastle a revenit în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, în care nu a reuşit să se califice în sezonul trecut.

