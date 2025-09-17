Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: "El mi-a dat tot ce am vrut" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: “El mi-a dat tot ce am vrut”

Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: “El mi-a dat tot ce am vrut”

Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 17:46

Comentarii
Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: El mi-a dat tot ce am vrut

Profimedia

Mijlocaşul Ilkay Gundogan, fostul căpitan al echipei Manchester City, i-a mulţumit lui Pep Guardiola pentru că i-a oferit tot ce a vrut în fotbal, conform agenţiei DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Veteranul german s-a alăturat echipei Galatasaray Istanbul, liber de contract, în această lună, după opt sezoane petrecute la City în două mandate în care a câştigat cinci titluri în Premier League şi un trofeu în Liga Campionilor.

Ilkay Gundogan a avut un mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City

În vârstă de 34 de ani, Gundogan a fost primul care a semnat în 2016 în mandatul lui Guardiola şi s-a încununat cu tripla din 2023, notează agerpres.ro.

A petrecut un an la FC Barcelona, după care a revenit pe Etihad Stadium, sub comanda lui Guardiola, în sezonul trecut.

Gundogan, care a câştigat de asemenea de două ori Cupa Angliei şi Cupa Ligii de patru ori, a declarat pentru canalele media ale clubului: ”A fost extraordinar. Aş spune că este mai mult decât o relaţie simplă de antrenor – jucător. Este mai mult decât atât.”

Reclamă
Reclamă

”El mi-a dat tot ce am vrut în fotbal. Am învăţat atât de mult. El a avut un impact uriaş asupra carierei mele şi cred că fără el nu ar fi fost posibil să obţin şi să obţinem ceea ce am reuşit’‘, potrivit fotbalistului german.

”Cred că fiecare jucător care a jucat sub coordonarea sa, în special în perioada de la Manchester City, va spune probabil acelaşi lucru, că suntem foarte recunoscători şi că ne simţim privilegiaţi că am avut oportunitatea să lucrăm cu cel mai bun”, potrivit lui Ilkay Gundogan, care a marcat 65 de goluri în 358 de apariţii în tricoul lui City.

Plecarea sa de la City a fost privită ca o încercare de modelare a echipei după o campanie dezamăgitoare în sezonul 2024-2025.

Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"
Reclamă

Ilkay Gundogan a vorbit și despre transferul la Galatasaray

Ca un jucător cu origini în Turcia, şansa de a-şi încheia cariera cu Galatasaray a contat foarte mult.

”Trăiesc emoţii amestecate, ca să fiu sincer”, a spus Gundogan într-un interviu înregistrat pe Stadionul Ataturk din Istanbul, unde City a câştigat trofeul Ligii Campionilor în urmă cu doi ani.

”Desigur, pentru că am fost la club timp de opt ani, să adun atâtea amintiri, majoritatea frumoase şi unele de succes, iar apoi să mă alătur clubului meu din copilărie, club pe care l-am susţinut în calitate de copil şi pe care toată familia mea l-a susţinut”, potrivit lui Gundogan.

”Să revin în ţara mea natală este ceva la care privesc cu încredere şi care mă face cu adevărat fericit”, a mai explicat mijlocaşul german.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Observator
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
19:45
LIVE SCOREOlympiacos – Pafos 0-0, cu Istvan Kovacs la centru! Vlad Dragomir, titular. Primele meciuri ale serii de UCL
19:45
EXCLUSIVValeriu Iftime i-a dat replica lui Mihai Stoica: “Asta e ideea”. Ce i-a “urat” FCSB-ului înainte de meci
19:29
Meciul lui Vladislav Blănuță, întârziat din cauza alarmelor aeriene! Românul, titular în premieră la Dinamo Kiev
19:13
Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia
19:07
Charles Leclerc poate scrie istorie pentru Ferrari în Azerbaidjan. Recordul lui Michael Schumacher, în pericol
18:53
Zeljko Kopic, mesaj dur pentru Alexandru Musi după scandalul de la naționala U21: “I-am spus asta!”
Vezi toate știrile
1 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 2 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 5 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter