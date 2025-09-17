Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: "El mi-a dat tot ce am vrut" - Antena Sport

Mijlocaşul Ilkay Gundogan, fostul căpitan al echipei Manchester City, i-a mulţumit lui Pep Guardiola pentru că i-a oferit tot ce a vrut în fotbal, conform agenţiei DPA.
Veteranul german s-a alăturat echipei Galatasaray Istanbul, liber de contract, în această lună, după opt sezoane petrecute la City în două mandate în care a câştigat cinci titluri în Premier League şi un trofeu în Liga Campionilor.
Ilkay Gundogan a avut un mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City
În vârstă de 34 de ani, Gundogan a fost primul care a semnat în 2016 în mandatul lui Guardiola şi s-a încununat cu tripla din 2023, notează agerpres.ro.
A petrecut un an la FC Barcelona, după care a revenit pe Etihad Stadium, sub comanda lui Guardiola, în sezonul trecut.
Gundogan, care a câştigat de asemenea de două ori Cupa Angliei şi Cupa Ligii de patru ori, a declarat pentru canalele media ale clubului: ”A fost extraordinar. Aş spune că este mai mult decât o relaţie simplă de antrenor – jucător. Este mai mult decât atât.”
”El mi-a dat tot ce am vrut în fotbal. Am învăţat atât de mult. El a avut un impact uriaş asupra carierei mele şi cred că fără el nu ar fi fost posibil să obţin şi să obţinem ceea ce am reuşit’‘, potrivit fotbalistului german.
”Cred că fiecare jucător care a jucat sub coordonarea sa, în special în perioada de la Manchester City, va spune probabil acelaşi lucru, că suntem foarte recunoscători şi că ne simţim privilegiaţi că am avut oportunitatea să lucrăm cu cel mai bun”, potrivit lui Ilkay Gundogan, care a marcat 65 de goluri în 358 de apariţii în tricoul lui City.
Plecarea sa de la City a fost privită ca o încercare de modelare a echipei după o campanie dezamăgitoare în sezonul 2024-2025.
Ilkay Gundogan a vorbit și despre transferul la Galatasaray
Ca un jucător cu origini în Turcia, şansa de a-şi încheia cariera cu Galatasaray a contat foarte mult.
”Trăiesc emoţii amestecate, ca să fiu sincer”, a spus Gundogan într-un interviu înregistrat pe Stadionul Ataturk din Istanbul, unde City a câştigat trofeul Ligii Campionilor în urmă cu doi ani.
”Desigur, pentru că am fost la club timp de opt ani, să adun atâtea amintiri, majoritatea frumoase şi unele de succes, iar apoi să mă alătur clubului meu din copilărie, club pe care l-am susţinut în calitate de copil şi pe care toată familia mea l-a susţinut”, potrivit lui Gundogan.
”Să revin în ţara mea natală este ceva la care privesc cu încredere şi care mă face cu adevărat fericit”, a mai explicat mijlocaşul german.
