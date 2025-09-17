Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: "El mi-a dat tot ce am vrut" - Antena Sport

Mijlocaşul Ilkay Gundogan, fostul căpitan al echipei Manchester City, i-a mulţumit lui Pep Guardiola pentru că i-a oferit tot ce a vrut în fotbal, conform agenţiei DPA.

Veteranul german s-a alăturat echipei Galatasaray Istanbul, liber de contract, în această lună, după opt sezoane petrecute la City în două mandate în care a câştigat cinci titluri în Premier League şi un trofeu în Liga Campionilor.

Ilkay Gundogan a avut un mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City

În vârstă de 34 de ani, Gundogan a fost primul care a semnat în 2016 în mandatul lui Guardiola şi s-a încununat cu tripla din 2023, notează agerpres.ro.

A petrecut un an la FC Barcelona, după care a revenit pe Etihad Stadium, sub comanda lui Guardiola, în sezonul trecut.

Gundogan, care a câştigat de asemenea de două ori Cupa Angliei şi Cupa Ligii de patru ori, a declarat pentru canalele media ale clubului: ”A fost extraordinar. Aş spune că este mai mult decât o relaţie simplă de antrenor – jucător. Este mai mult decât atât.”