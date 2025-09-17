A fost protagonist în surpriza serii din Champions League, iar acum 10 ani putea ajunge la Dinamo sau FCSB - Antena Sport

Qarabag a produs marți seara o surpriză uriașă în prima zi de Liga Campionilor, după ce a învins-o pe Benfica cu 3-2, aducând primul succes din istoria Azerbaidjanului în această competiție. La performanța imensă a contribuit și un jucător trecut prin Liga 1, Abdellah Zoubir, care a fost dorit inclusiv la Dinamo și FCSB acum 10 ani.

Jucătorul născut la Lille evolua pentru Petrolul, iar Mircea Rednic și Mirel Rădoi, antrenorii de atunci ale celor două rivale, își doreau extrema stângă.

Zoubir a făcut senzație aseară în Liga Campionilor cu cei de la Qarabag

Fotbalistul care are și cetățenie marocană a oferit un assist în meciul fabulos al lui Qarabag contra Benficăi chiar la reușita decisivă, cea de 3-2. Astfel, pe lângă faptul că formația din Azerbaidjan putea da peste FCSB în preliminariile UCL, acum o altă coincidență legată de fotbalul românesc e asociată cu echipa de la Marea Caspică.

Zoubir a evoluat în Liga 1 între 2015 și 2016 la Petrolul Ploiești, după ce a fost adus pe gratis de la clubul francez FC Istres. În acel sezon, jucătorul cu dublă cetățenie le-a atras atenția celor de la Dinamo și FCSB, iar “lupii galbeni” cereau 300.000 de euro pentru transferul său, în contextul în care clubul trecea și prin probleme financiare, potrivit gsp.ro.

Deși s-a vorbit despre un accept între roș-albaștri și Petrolul, totul a picat, după care Mircea Rednic și Mirel Rădoi au plecat de la cluburile în cauză și nu a mai existat vreun interes. Zoubir a plecat la Lens, iar în 2018 ajungea la Qarabag, echipă pentru care a adunat 70 de goluri și 86 de pase decisive.