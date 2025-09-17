Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Probleme în Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au fost reținuți - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Probleme în Paris, înainte de PSG – Atalanta! 19 suporteri italieni au fost reținuți

Probleme în Paris, înainte de PSG – Atalanta! 19 suporteri italieni au fost reținuți

Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 17:27

Comentarii
Probleme în Paris, înainte de PSG – Atalanta! 19 suporteri italieni au fost reținuți

Profimedia

Confruntări între suporterii echipei Atalanta Bergamo şi huligani au avut loc, noaptea trecută, la Paris. 19 fani italieni au fost reţinuţi, relatează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două grupuri s-au confruntat în arondismentul 1, pe strada Lombards. Violenţele şi distrugerile au determinat poliţia să intervină pentru a-i reţine. Nu s-au înregistrat vătămări corporale.

Au fost probleme în Paris, înainte de PSG – Atalanta!

Potrivit Le Parisien, huliganii nu ar fi suporteri din Collectif Ultra Paris. Niciun parizian nu a fost reţinut. 19 suporteri italieni, dintre care unii aveau feţele acoperite, au fost reţinuţi şi plasaţi în arest preventiv, notează news.ro.

Italienii s-au deplasat la Paris pentru meciul din Liga Campionilor dintre PSG şi Atalanta Bergamo, programat la ora 22.00. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT, pe AS.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Observator
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
19:45
LIVE SCOREOlympiacos – Pafos 0-0, cu Istvan Kovacs la centru! Vlad Dragomir, titular. Primele meciuri ale serii de UCL
19:45
EXCLUSIVValeriu Iftime i-a dat replica lui Mihai Stoica: “Asta e ideea”. Ce i-a “urat” FCSB-ului înainte de meci
19:29
Meciul lui Vladislav Blănuță, întârziat din cauza alarmelor aeriene! Românul, titular în premieră la Dinamo Kiev
19:13
Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia
19:07
Charles Leclerc poate scrie istorie pentru Ferrari în Azerbaidjan. Recordul lui Michael Schumacher, în pericol
18:53
Zeljko Kopic, mesaj dur pentru Alexandru Musi după scandalul de la naționala U21: “I-am spus asta!”
Vezi toate știrile
1 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 2 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 5 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter