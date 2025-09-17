Probleme în Paris, înainte de PSG - Atalanta! 19 suporteri italieni au fost reținuți - Antena Sport

Confruntări între suporterii echipei Atalanta Bergamo şi huligani au avut loc, noaptea trecută, la Paris. 19 fani italieni au fost reţinuţi, relatează L’Equipe.
Cele două grupuri s-au confruntat în arondismentul 1, pe strada Lombards. Violenţele şi distrugerile au determinat poliţia să intervină pentru a-i reţine. Nu s-au înregistrat vătămări corporale.
Au fost probleme în Paris, înainte de PSG – Atalanta!
Potrivit Le Parisien, huliganii nu ar fi suporteri din Collectif Ultra Paris. Niciun parizian nu a fost reţinut. 19 suporteri italieni, dintre care unii aveau feţele acoperite, au fost reţinuţi şi plasaţi în arest preventiv, notează news.ro.
Italienii s-au deplasat la Paris pentru meciul din Liga Campionilor dintre PSG şi Atalanta Bergamo, programat la ora 22.00. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT, pe AS.ro.
