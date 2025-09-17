„Le-au zis soțiilor că echipa lor joacă la Londra!” Imagine virală: au venit la meciul din UCL cu tricourile altui club - Antena Sport

Villarreal a jucat marți seară la Londra, în prima rundă din UEFA Champions League, împotriva lui Tottenham. Spaniolii au cedat la limită, 0-1, după autogolul lui Luiz Júnior din minutul 4.

Villarreal, care reprezintă un oraș de circa 50.000 de oameni din provincia Castellón, a avut câteva zeci de suporteri în Anglia. Doar că nu toți erau, la bază, fani ai echipei din estul Spaniei!

Fanii celuilalt „Submarin Galben”, filmați la Londra!

În imaginile din timpul jocului, se observă în sectorul oaspeților câțiva suporteri ai lui Cádiz, club care evoluează în a doua ligă spaniolă. Îmbrăcați cu tricourile clubului andaluz, aceștia au fost filmați suferind pentru Villarreal la Londra.

Atât Villarreal cât și Cádiz au echipamente de culoare galbenă și, mai mult, amândouă sunt cunoscute drept „Submarinul Galben”!

Imaginile au devenit virale în Spania și au stârnit numeroase reacții. „Cádiz are o bază importantă de suporteri și de regulă e susținută puternic atunci când joacă în deplasare. Dar nimeni nu se aștepta să existe fani ai lui Cádiz la un meci din Liga Campionilor între Villarreal și Tottenham”, a scris publicația iberică El Mira.