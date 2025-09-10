"Mereu e Mitriţă de vină" Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru - România 2-2! - Antena Sport

Alex Mitriţă (30 de ani) a negat că ar fi fost implicat în vreun conflict la echipa naţională în această perioadă în care România a disputat două jocuri, amicalul cu Canada, scor 0-3 şi meciul din preliminarii cu Cipru, încheiat cu scorul de 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Numele lui Mitriţă a fost scandat de către suporterii români prezenţi în tribune la meciul cu Cipru. El nu a fost introdus deloc pe teren de către selecţionerul Mircea Lucescu.

Alex Mitriţă: “Nu s-a întâmplat absolut nimic”

“Să mergem înainte, să ne gândim la următorul meci.

Mereu când se întâmplă ceva la echipa naţională, mereu e Mitriţă de vină. S-a scris că am ieşit de pe grupul echipei, nu s-a întâmplat absolut nimic.

Îmi doresc să joc, dar dacă astea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect.