"Mereu e Mitriţă de vină" Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru - România 2-2! - Antena Sport

Alex Mitriţă (30 de ani) a negat că ar fi fost implicat în vreun conflict la echipa naţională în această perioadă în care România a disputat două jocuri, amicalul cu Canada, scor 0-3 şi meciul din preliminarii cu Cipru, încheiat cu scorul de 2-2.
Numele lui Mitriţă a fost scandat de către suporterii români prezenţi în tribune la meciul cu Cipru. El nu a fost introdus deloc pe teren de către selecţionerul Mircea Lucescu.
Alex Mitriţă: “Nu s-a întâmplat absolut nimic”
“Să mergem înainte, să ne gândim la următorul meci.
Mereu când se întâmplă ceva la echipa naţională, mereu e Mitriţă de vină. S-a scris că am ieşit de pe grupul echipei, nu s-a întâmplat absolut nimic.
Îmi doresc să joc, dar dacă astea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect.
Mergem până la capăt. Avem două şanse. Atât timp cât sunt, trebuie să tragem de ele“, a declarat Alexandru Mitriţă, după fluierul de final al meciului Cipru – România 2-2.
Cipru – România 2-2
Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.
Mircea Lucescu a surprins la Nicosia, folosind exact acelaşi unsprezece din catastrofalul meci împotriva Canadei, dar minutul 2 a adus dechiderea scorului. Drăguş a alergat şi a trecut de portarul Fabiano, înscriind în poarta goală. În minutul 8 acelaşi Drăguş a şutat destul de slab şi Fabiano a reţinut, dar în minutul 18 tot Drăguş a înscris superb, cu un lob, şi românii conduceau cu 2-0. Bancu a luat apoi un galben care îl va ţine în tribună pentru meciul cu Austria, şi Tzionis, atacantul de la UTA Arad, a avut prima mare ocazie a ciprioţilor, şutând în minutul 24, dar Horaţiu Moldovan a scos. Gazdele au egalat în minutul 29, prin Loizou, după ce Kastanos făcuse şah-mat defensiva tricoloră. În minutul 41 Dennis Man a scăpat singur cu portarul Fabiano, dar a vrut să lobeze şi cipriotul a apărat.
Tzionis a mai adus o ocazie în contul gazdelor, în miutul 52, şi jucătorii lui Mantzios au început să pună stăpânire pe teren şi pe joc. Pittas a încercat să înscrie spectaculos, din foarfecă, în minutul 70, iar Charalampous a egalat în minutul 76. Lucescu a efectuat schimbări defensive la 2-2, însă Adrian Şut, abia intrat, se accidentează şi iese de pe teren în minutul 85, înlocuit de colegul de la FCSB, Florin Tănase. Gazdele au trecut pe lângă victorie în minutul 90+2, când Pittas a scăpat singur cu Moldovan, dar portarul nostru a reuşit să scoată in extremis şutul cipriotului.
România a condus cu 2-0 în Cipru, dar a terminat la egalitate, 2-2. Austria a câştigat cu 2-1 în Bosnia şi în clasamentul grupei H prima este Bosnia, cu 12 puncte, urmată de Austria – cu 12 puncte. România are 7 puncte şi este pe trei, cu puţine şanse de calificare la Cupa Mondială din America de Nord.
