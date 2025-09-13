Lamine Yamal s-a accidentat şi Hansi Flick pune tunurile pe Luis de la Fuente: "Sunt foarte supărat" - Antena Sport

Probleme penrtu Barcelona după pauza internaţională. Nu doar că nu poate reveni pe Camp Nou pentru meciul cu Valencia, dar campioana din La Liga nu va putea să se folosească de Lamine Yamal, unul dintre cei mai importanţi jucători ai echipei.

Meciurile de la echipa naţională a Spaniei au provocat această absenţă. Spaniolul nu s-a antrenat şi a avut nevoie de calmante pentru a putea evolua în meciurile cu Bulgaria şi Turcia, câştigate fără emoţii de campioana Europei.

Lamine Yamal nu va juca în Barcelona – Valencia! Discurs dur al lui Flick: “Aşa nu îl ajuţi pe jucător”

Spania a câştigat cu 3-0 meciul de la Sofia, cu Bulgaria, după care a învins cu 6-0 Turcia, tot în deplasare. Tocmai lejeritatea cu care spaniolii au câştigat cele două meciuri din preliminariile World Cup 2026 l-au enervat pe Hansi Flick.

Antrenorul german al catalanilor nu înţelege motivul pentru care Lamine Yamal a fost forţat să joace peste 70 de minute în ambele meciuri, chiar dacă nu era nevoie de el, deoarece băieţii lui De La Fuente au controlat ambele partide în totalitate.

“Lamine Yamal nu va fi disponibil. A fost la echipa naţională şi a avut dureri, nu s-a antrenat. I-au dat calmante pentru a juca. Aveau un avantaj de trei goluri în ambele meciuri şi a jucat 73, respectiv 79 de minute. Între meciuri nu s-a putut antrena. Aşa nu îl ajuţi pe jucător. Sunt foarte supărat din cauza asta”, a declarat Hansi Flick, potrivit contului oficial al celor de la Barcelona.