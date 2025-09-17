"Clubul trebuie să aibă tupeu". Un fost jucător de la Inter, tranșant în privința situației lui Cristi Chivu - Antena Sport

Daniele Adani, fostul fundaș central care a evoluat printre altele și pentru Inter Milano, a avut un discurs tranșant în privința situației lui Cristi Chivu de la Inter. Italianul este de părere că este extrem de ușor să îl critici pe român și nu este deloc de acord cu cei care îl contestă încă de acum pe tehnicianul din Reșița.

În startul de sezon, Chivu are un bilanț de o victorie și două înfrângeri pe banca “nerazzurrilor”.

Adani: “Unii s-au gândit la asta, dar eu nu”

Fotbalistul care a evoluat pentru Inter între 2002 și 2004 a reamintit că tehnicianul român este abia la startul său de drum în antrenorat și că toate criticile sunt nejustificate. În plus, Adani a tras un semnal de alarmă și a spus că există riscul ca Inter să îl lase singur pe Chivu dacă nu ia o poziție în fața criticilor.

“Tipul ăsta a avut 13 meciuri în Serie A. Dacă îl aleg, la ce mă gândesc? Că va veni și va deveni imediat Antonio Conte? Unii s-au gândit la asta, dar eu nu.

Dacă tu spui că e bun, iar eu nu am motive să spun altceva, atunci trebuie să fie un club cu tupeu care să îl susțină, să îl împingă. Vă spun de acum: în ritmul ăsta, Chvu va fi lăsat de izbeliște. Va fi lăsat singur dacă directorul sportiv, conducerea și clubul nu îl susțin în această schimbare.