Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Clubul trebuie să aibă tupeu". Un fost jucător de la Inter, tranșant în privința situației lui Cristi Chivu - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “Clubul trebuie să aibă tupeu”. Un fost jucător de la Inter, tranșant în privința situației lui Cristi Chivu

“Clubul trebuie să aibă tupeu”. Un fost jucător de la Inter, tranșant în privința situației lui Cristi Chivu

Andrei Nicolae Publicat: 17 septembrie 2025, 17:36

Comentarii
Clubul trebuie să aibă tupeu. Un fost jucător de la Inter, tranșant în privința situației lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Daniele Adani, fostul fundaș central care a evoluat printre altele și pentru Inter Milano, a avut un discurs tranșant în privința situației lui Cristi Chivu de la Inter. Italianul este de părere că este extrem de ușor să îl critici pe român și nu este deloc de acord cu cei care îl contestă încă de acum pe tehnicianul din Reșița.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În startul de sezon, Chivu are un bilanț de o victorie și două înfrângeri pe banca “nerazzurrilor”.

Adani: “Unii s-au gândit la asta, dar eu nu”

Fotbalistul care a evoluat pentru Inter între 2002 și 2004 a reamintit că tehnicianul român este abia la startul său de drum în antrenorat și că toate criticile sunt nejustificate. În plus, Adani a tras un semnal de alarmă și a spus că există riscul ca Inter să îl lase singur pe Chivu dacă nu ia o poziție în fața criticilor.

Tipul ăsta a avut 13 meciuri în Serie A. Dacă îl aleg, la ce mă gândesc? Că va veni și va deveni imediat Antonio Conte? Unii s-au gândit la asta, dar eu nu.

Dacă tu spui că e bun, iar eu nu am motive să spun altceva, atunci trebuie să fie un club cu tupeu care să îl susțină, să îl împingă. Vă spun de acum: în ritmul ăsta, Chvu va fi lăsat de izbeliște. Va fi lăsat singur dacă directorul sportiv, conducerea și clubul nu îl susțin în această schimbare.

Reclamă
Reclamă

Cât de ușor este pentru toată lumea să spună: «Chivu nu merită să fie la Inter?». Clubul trebuie să aleagă, susțină, ghideze și să apere, e cea mai mare binecuvântare pe care antrenorul o poate avea“, a spus fostul jucător, potrivit fcintenews.it.

Cristi Chivu se pregătește pentru un nou meci pe banca lui Inter, contra celor de la Ajax Amsterdam în grupa Ligii Campionilor.

Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Observator
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
19:45
LIVE SCOREOlympiacos – Pafos 0-0, cu Istvan Kovacs la centru! Vlad Dragomir, titular. Primele meciuri ale serii de UCL
19:45
EXCLUSIVValeriu Iftime i-a dat replica lui Mihai Stoica: “Asta e ideea”. Ce i-a “urat” FCSB-ului înainte de meci
19:29
Meciul lui Vladislav Blănuță, întârziat din cauza alarmelor aeriene! Românul, titular în premieră la Dinamo Kiev
19:13
Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia
19:07
Charles Leclerc poate scrie istorie pentru Ferrari în Azerbaidjan. Recordul lui Michael Schumacher, în pericol
18:53
Zeljko Kopic, mesaj dur pentru Alexandru Musi după scandalul de la naționala U21: “I-am spus asta!”
Vezi toate știrile
1 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 2 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 5 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter