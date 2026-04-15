Moment controversat înainte de Bayern – Real Madrid. Kylian Mbappe, extrem de deranjat

Meciul retur din sferturile Champions League dintre Bayern Munchen și Real Madrid a fost precedat de un moment care a stârnit nemulțumirea lui Kylian Mbappe.

Înainte de start, pe Allianz Arena s-a ținut un minut de reculegere în memoria lui Jose Emilio Santamaria, fostul jucător al “galacticilor”, însă nu tot stadionul a făcut liniște.

Momentul de reculegere din Bayern – Real Madrid, motivul de supărare pentru Mbappe

Partida spectaculoasă din Liga Campionilor dintre Bayern Munchen și Real Madrid a fost marcată și de un moment care a generat controverse, produs înainte de startul propriu-zis al meciului. Jucătorii celor două formații s-au strâns la mijlocul terenului pentru a ține un minut de reculegere, însă ce a urmat nu a fost pe placul lui Kylian Mbappe.

O parte din suporterii prezenți la Munchen fie au aplaudat, fie au strigat pe parcursul minutului de reculegere, ceea ce a stricat momentul. Imediat după ce pe Allianz Arena a început să se facă zgomot, camerele s-au mutat pe Mbappe.

Starul francez al lui Arbeloa a fost văzut vizibil deranjat, dând din cap dezaprobator.