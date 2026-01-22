Moment uluitor în Champions League. Luciano Spalletti și-a pălmuit propriul jucător înainte să intre pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Moment uluitor în Champions League. Luciano Spalletti și-a pălmuit propriul jucător înainte să intre pe teren

Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 11:51

Spalletti, pălmuindu-l pe Openda / X @steferrari85

Juventus s-a impus miercuri împotriva lui Benfica, scor 2-0, în Liga Campionilor, dar o imagine din afara terenului a rămas în memoria tuturor. Înainte de a-l introduce în joc, antrenorul Luciano Spalletti i-a dat o palmă lui Loïs Openda, care părea că nu era suficient de concentrat.

După ce a fost mult timp blocată de Benfica, Juventus a reuşit în cele din urmă să învingă echipa portugheză graţie golurilor marcate de Khéphren Thuram şi Weston McKennie. În ciuda preţiosului succes care se contura pentru echipa sa, Luciano Spalletti se aştepta în mod evident la ceva mai mult de la întreg grupul său, inclusiv de la jucătorii aflaţi alături de el pe banca de rezerve.

Spaletti l-a pălmuit pe Openda înainte să intre pe gazon

Cu câteva momente înainte de a-l introduce pe teren, antrenorul i-a transmis clar părerea sa lui Loïs Openda. Nefiind suficient de concentrat la meci şi chiar râzând în timp ce antrenorul său şi un asistent îi dădeau instrucţiuni, atacantul belgian a primit câteva palme peste cap, înainte de a primi, pur şi simplu, o palmă zdravănă peste faţă.

Cunoscut pentru caracterul său puternic, Luciano Spalletti a demonstrat-o încă o dată miercuri. După ce s-a certat cu un spectator aflat în spatele băncii de rezerve, invitându-l să rămână acasă în loc să vină să critice echipa sa, antrenorul a explodat împotriva lui Loïs Openda

Potrivit mai multor mass-media italiene, printre care Corriere dello Sport, italianul chiar a strigat “Trezeşte-te!” către atacantul belgian pentru a-l motiva. Un mic acces de furie care nu părea să-i deranjeze prea mult pe cei doi, deoarece aproape imediat au zâmbit larg unul altuia, iar atacantul l-a înlocuit pe Jonathan David imediat după aceea.

Sursa: News.ro

