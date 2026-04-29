Momentul care i-a scos din sărite pe cei de la Bayern la Paris: „Ei se credeau deja la Budapesta!”

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.
Bayern a avut 1-0, însă PSG a condus apoi cu 2-1 și 5-2. Pe final, bavarezii au relansat după cu alte două goluri.
Momentul cheie al meciului PSG – Bayern
Șefii de la Bayern au avut doar cuvinte de laudă la adresa spectacolului de pe teren. La microfonul Sky Sports, Max Eberl a vorbit la superlativ despre ceea ce a văzut pe teren.
„A fost un meci grandios. Rareori am trăit o partidă la un asemenea nivel. Felicitări echipei noastre” a început discursul directorul sportiv de la Bayern. Eberl i-a înțepat apoi pe cei de la PSG: „După 5-2, jucătorii lui Paris Saint-Germain au celebrat ca și cum ar fi fost deja în finala de la Budapesta. Noi am revenit, iar acum totul e deschis pentru retur. Allianz Arena este o fortăreață” a spus încrezător Eberl.
Și CEO-ul lui Bayern i-a felicitat pe jucători: „Când ești condus cu 2-5, practic ești mort. Dar această echipă a arătat din nou caracter, voință și, mai ales, încredere în sine. A fost ceva extraordinar. Cu suporterii noștri pe Allianz Arena, sunt optimist că putem realiza lucruri mari” a spus Jan-Christian Dreesen.
Despre acel moment în care PSG a dus diferența de pe tabelă la trei goluri a vorbit și Ousmane Dembele, cel care a reușit o dublă în fața lui Bayern. „A fost un spectacol impresionant din partea ambelor echipe. Două formații ofensive, care vor să câștige indiferent dacă joacă acasă sau în deplasare. A fost un meci foarte bun și, evident, suntem fericiți că l-am câștigat. Au fost mai mulți factori. Unul a fost dorința de a câștiga după ce pierdusem în faza grupei. Apoi a contat să rămânem concentrați și să jucăm inteligent. În astfel de meciuri, micile detalii fac diferența.
Poate că am fi putut controla mai bine jocul la 5-2, dar știm că Bayern Munchen este o echipă mare și capabilă să revină. Nu ne vom schimba filosofia. Într-o semifinală de Liga Campionilor trebuie să știi și să suferi, iar exact pentru asta ne vom pregăti în retur” a spus Ousmane Dembele.
