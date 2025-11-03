Ousmane Dembele, apt pentru PSG - Bayern. Anunțul făcut de Luis Enrique înaintea meciului „de foc” din Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Ousmane Dembele, apt pentru PSG – Bayern. Anunțul făcut de Luis Enrique înaintea meciului „de foc” din Champions League

3 noiembrie 2025, 17:42

Ousmane Dembele și Luis Enrique, în timpul unui antrenament la PSG/ Profimedia

Ousmane Dembele, câştigătorul Balonului de Aur în acest an, va juca în meciul de marţi cu Bayern Munchen, din Liga Campionilor, a anunţat luni Luis Enrique, antrenorul lui PSG. 

În timp ce Ousmane Dembele nu şi-a ascuns disconfortul la coapsa dreaptă sâmbătă, după victoria cu 1-0 în campionat împotriva lui Nice, Luis Enrique i-a liniştit pe toţi luni, în cadrul unei conferinţe de presă, cu privire la starea de sănătate a atacantului său, în ajunul confruntării cu Bayern. 

Ousmane Dembele, apt pentru PSG – Bayern 

“Ousmane este în formă. A participat la toate antrenamentele din ultimele săptămâni, a jucat în ultimele două meciuri şi şi-a îmbunătăţit condiţia fizică. Va juca mâine, desigur”, a indicat spaniolul fără a oferi mai multe detalii. “Câte minute va juca? Nu ştiu, dar este pregătit pentru competiţie”, a adăugat el. 

De la revenirea sa la sfârşitul lunii octombrie, Ousmane Dembele a fost titular într-un singur meci, miercurea trecută la Lorient (1-1) în Ligue 1. 

PSG și Bayern au maximum de puncte după primele trei meciuri disputate în grupa de Champions League. Campioana en-titre a competiției le-a învins pe Bayer Leverkusen (7-2), Barcelona (2-1) și pe Atalanta (4-0), în timp ce bavarezii s-au impus în confruntările cu Brugge (4-0), Pafos (5-1) și Chelsea (3-1), fiind neînvinși în actualul sezon, în toate competițiile. 

