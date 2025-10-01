Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"S-ar simţi confortabil". Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după a patra victorie consecutivă cu Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | “S-ar simţi confortabil”. Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după a patra victorie consecutivă cu Inter

“S-ar simţi confortabil”. Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după a patra victorie consecutivă cu Inter

Publicat: 1 octombrie 2025, 10:05

Comentarii
S-ar simţi confortabil. Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după a patra victorie consecutivă cu Inter

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după ce Inter a ajuns la patru victorii consecuvite, în toate competiţiile. În ultimul meci, nerazzurrii s-au impus cu 3-0 în faţa celor de la Slavia Praga, în a doua etapă a grupei de Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italienii de la Gazzetta dello Sport au tras concluziile după succesul obţinut de Inter cu formaţia din Cehia, comparându-l pe Cristi Chivu cu Harry Potter. Ei au transmis că antrenorul român s-ar simţi “confortabil” la castelul Hogwarts, pentru “experimentele” făcute.

Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter după Inter – Slavia Praga 3-0

“Chivu s-ar simți confortabil pe treptele de la Hogwarts, și lui îi plac schimbările.

Comparativ cu meciul cu Cagliari, a schimbat șapte jucători. Au intrat Sommer, Bisseck, Acerbi, Dumfries, Dimarco, Zielinski și Sucic. Acesta din urmă a zguduit, după cinci minute, stadionul de obicei tăcut din San Siro, cu un dribling rapid și o centrare din dreapta”, au notat cei de la gazzetta.it.

Totodată, italienii au mai subliniat că partida din etapa a doua de Champions League a fost la discreţia echipei lui Cristi Chivu. În prima etapă, Inter a învins-o pe Ajax cu 2-0.

Reclamă
Reclamă

“Totul a fost simplu pentru Inter împotriva Slaviei Praga. Partida de pe San Siro s-a încheiat 3-0 datorită dublei reușite de Lautaro Martinez și golului semnat de Dumfries.

Echipa lui Chivu a dominat fără probleme, confirmând momentul excelent pe care îl traversează.

Inter, cu Slavia, a fost o plimbare: dublă Lautaro, Dumfries și punctaj maxim. Nerazzurrii continuă seria pozitivă: 17 meciuri consecutive fără înfrângere acasă, iar apărarea rămâne de neclintit cu zero goluri primite. Această victorie îi menține în fruntea grupei”, au mai notat italienii citaţi anterior.

Un copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital cu grețuri și vărsături. Ar fi mâncat crenvurştiUn copil a murit, iar alți doi și mama lor au ajuns la spital cu grețuri și vărsături. Ar fi mâncat crenvurşti
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Observator
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
13:47
Victor Angelescu a răbufnit și el la adresa regulii U21: “Câți jucători am produs noi”
13:38
Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League. Ce a spus despre meciul cu FCSB
13:02
Frații Curry se reunesc! Seth a semnat cu Golden State Warriors și va fi coechipier cu Stephen
12:29
Bogdan Racoviţan, reacţie fermă înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League. Ce echipă din România susţine
12:23
Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul”
11:46
Vești noi despre stadionul lui Dinamo! Când începe demolarea arenei din Ștefan cel Mare
Vezi toate știrile
1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 3 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 4 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi 5 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 6 Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: “Eu aleg România!”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”