"S-ar simţi confortabil". Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după a patra victorie consecutivă cu Inter - Antena Sport

Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după ce Inter a ajuns la patru victorii consecuvite, în toate competiţiile. În ultimul meci, nerazzurrii s-au impus cu 3-0 în faţa celor de la Slavia Praga, în a doua etapă a grupei de Champions League.
Italienii de la Gazzetta dello Sport au tras concluziile după succesul obţinut de Inter cu formaţia din Cehia, comparându-l pe Cristi Chivu cu Harry Potter. Ei au transmis că antrenorul român s-ar simţi “confortabil” la castelul Hogwarts, pentru “experimentele” făcute.
Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter după Inter – Slavia Praga 3-0
“Chivu s-ar simți confortabil pe treptele de la Hogwarts, și lui îi plac schimbările.
Comparativ cu meciul cu Cagliari, a schimbat șapte jucători. Au intrat Sommer, Bisseck, Acerbi, Dumfries, Dimarco, Zielinski și Sucic. Acesta din urmă a zguduit, după cinci minute, stadionul de obicei tăcut din San Siro, cu un dribling rapid și o centrare din dreapta”, au notat cei de la gazzetta.it.
Totodată, italienii au mai subliniat că partida din etapa a doua de Champions League a fost la discreţia echipei lui Cristi Chivu. În prima etapă, Inter a învins-o pe Ajax cu 2-0.
“Totul a fost simplu pentru Inter împotriva Slaviei Praga. Partida de pe San Siro s-a încheiat 3-0 datorită dublei reușite de Lautaro Martinez și golului semnat de Dumfries.
Echipa lui Chivu a dominat fără probleme, confirmând momentul excelent pe care îl traversează.
Inter, cu Slavia, a fost o plimbare: dublă Lautaro, Dumfries și punctaj maxim. Nerazzurrii continuă seria pozitivă: 17 meciuri consecutive fără înfrângere acasă, iar apărarea rămâne de neclintit cu zero goluri primite. Această victorie îi menține în fruntea grupei”, au mai notat italienii citaţi anterior.
