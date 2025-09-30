Scene incredibile pe Stamford Bridge! Jose Mourinho a intervenit, după ce Enzo a fost luat la ţintă de fanii lui Benfica - Antena Sport

Închide meniul
Scene incredibile pe Stamford Bridge! Jose Mourinho a intervenit, după ce Enzo a fost luat la ţintă de fanii lui Benfica

Publicat: 30 septembrie 2025, 23:06

Colaj Jose Mourinho / Capturi Prima Sport

Jose Mourinho a revenit pe Stamford Bridge, dar din postura de adversar. Antrenorul portughez a venit la Londra alături de Benfica, pentru meciul cu Chelsea, din etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League.

Mulţi au aşteptat cu nerăbdare revenirea lui “The Special One”, în locul în care acesta a scris istorie şi a devenit unul dintre cei mai importanţi antrenori ai lumii.

Jose Mourinho a intervenit, după ce fanii lui Benfica l-au luat la ţintă pe Enzo Fernandez

În minutul 40 al meciului de pe Stamford Bridge, Enzo Fernandez a încercat să execute un corner, chiar din dreptul sectorului în care se aflau fanii veniţi de la Lisabona. Argentinianul nu a reuşit să execute, deoarece fanii celor de la Benfica au început să arunce cu obiecte în campionul mondial.

În momentul în care a văzut că fanii propriei sale echipe nu încetează, Jose Mourinho a intervenit. “The Special One” a părăsit spaţiul băncii tehnice şi s-a îndreptat către sectorul în care se aflau fanii lusitani, vizibil deranjat de faptul că nu îl lasă pe Enzo Fernandez să execute lovitura de colţ.

Culmea, este vorba chiar despre un fost jucător al celor de la Benfica. Enzo Fernandez a ajuns pe Da Luz în iulie 2022, de la River Plate. După numai jumătate de an, Chelsea l-a cumpărat pentru suma de 121 de milioane de euro.

