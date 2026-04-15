Speranță pentru Real Madrid! Ce s-a întâmplat în ultimele patru meciuri directe de pe Allianz Arena din Champions League

Bayern Munchen și Real Madrid luptă pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League, iar gruparea antrenată de Vincent Kompany are un avans de un gol, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 în partida tur.

Chiar dacă cifrele nu sunt de partea lor, „los blancos” au totuși motive să viseze la o prezență în penultimul act al celei mai tari competiții inter-cluburi.

Bayern Munchen, fără victorie în ultimele patru meciuri contra Realului pe Allianz Arena în UCL

Bayern Munchen este favorită la calificarea în semifinalele UEFA Champions League, după succesul cu scorul de 2-1 înregistrat pe ”Bernabeu”. Chiar și așa, calificarea este departe de a fi decisă.

În același timp, statistica este și de partea formației antrenate de Alvaro Arbeloa. Concret, în ultimele patru partide de Champions League disputate pe Allianz Arena, Real Madrid s-a impus în trei rânduri și a scos un rezultat de egalitate.

4-0, 2-1, și 2-1 au fost victoriile Realului în „casa” bavarezilor, iar un alt joc s-a încheiat cu scorul de 2-2. Disputa este LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport, de la ora 22:00.