Tragere la sorți turul 3 preliminar UEFA Champions League. Peste ce adversari ar putea da Universitatea Craiova

Universitatea Craiova își află astăzi, de la 13:00, posibilul adversar din turul 3 preliminar al Champions League.
Oltenii mai au până atunci de trecut un meci important. Ei trebuie să elimine campioana Bulgariei, pe Levski Sofia, în dubla manșă programată pe 22 și 29 iulie. În prima manşă, Universitatea Craova a trecut de Vitebsk, cu 4-1 în turul din deplasare, iar manșa secundă a câștigat-o cu 1-0.
Pentru că nu va fi în urna favoritelor la tragerea la sorți, Universitatea Craiova poate da în turul trei preliminar peste una dintre echipele:
- Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – are meci cu Larne (Irlanda de Nord) în turul 2 preliminar
- Dinamo Zagreb (Croația) – are meci cu Thun (Elveția) în turul 2 preliminar
- Slovan Bratislava (Slovacia) – are meci cu Iberia 1999 (Georgia) în turul 2 preliminar
- Lech Poznan (Polonia) – are meci cu AGF (Danemarca) în turul 2 preliminar
- NK Celje (Slovenia) – are meci cu Egnatia (Albania) în turul 2 preliminar
- Kairat Almaty (Kazahstan) – are meci cu Omonia (Cipru) în turul 2 preliminar
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