Tragere la sorți turul 3 preliminar UEFA Champions League. Peste ce adversari ar putea da Universitatea Craiova

Universitatea Craiova își află astăzi, de la 13:00, posibilul adversar din turul 3 preliminar al Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii mai au până atunci de trecut un meci important. Ei trebuie să elimine campioana Bulgariei, pe Levski Sofia, în dubla manșă programată pe 22 și 29 iulie. În prima manşă, Universitatea Craova a trecut de Vitebsk, cu 4-1 în turul din deplasare, iar manșa secundă a câștigat-o cu 1-0.

Pentru că nu va fi în urna favoritelor la tragerea la sorți, Universitatea Craiova poate da în turul trei preliminar peste una dintre echipele: