Home | Fotbal | Liga Campionilor | Tragere la sorți turul 3 preliminar UEFA Champions League. Peste ce adversari ar putea da Universitatea Craiova

Tragere la sorți turul 3 preliminar UEFA Champions League. Peste ce adversari ar putea da Universitatea Craiova

Antena Sport Publicat: 20 iulie 2026, 11:32 / Actualizat: 20 iulie 2026, 12:37

Comentarii
Tragere la sorți turul 3 preliminar UEFA Champions League. Peste ce adversari ar putea da Universitatea Craiova

Jucătorii de la Universitatea Craiova / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova își află astăzi, de la 13:00, posibilul adversar din turul 3 preliminar al Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii mai au până atunci de trecut un meci important. Ei trebuie să elimine campioana Bulgariei, pe Levski Sofia, în dubla manșă programată pe 22 și 29 iulie. În prima manşă, Universitatea Craova a trecut de Vitebsk, cu 4-1 în turul din deplasare, iar manșa secundă a câștigat-o cu 1-0.

Pentru că nu va fi în urna favoritelor la tragerea la sorți, Universitatea Craiova poate da în turul trei preliminar peste una dintre echipele:

  • Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – are meci cu Larne (Irlanda de Nord) în turul 2 preliminar
  • Dinamo Zagreb (Croația) – are meci cu Thun (Elveția) în turul 2 preliminar
  • Slovan Bratislava (Slovacia) – are meci cu Iberia 1999 (Georgia) în turul 2 preliminar
  • Lech Poznan (Polonia) – are meci cu AGF (Danemarca) în turul 2 preliminar
  • NK Celje (Slovenia) – are meci cu Egnatia (Albania) în turul 2 preliminar
  • Kairat Almaty (Kazahstan) – are meci cu Omonia (Cipru) în turul 2 preliminar
Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria dominată de bărbaţi pentru care o tânără şi-a abandonat propria afacere. Câştigă 29.000 $ pe lună
Observator
Meseria dominată de bărbaţi pentru care o tânără şi-a abandonat propria afacere. Câştigă 29.000 $ pe lună
Ce a pățit un fost antrenor al Universității Craiova cu ultrașii lui Levski! Povestea incredibilă care a șocat Europa
Fanatik.ro
Ce a pățit un fost antrenor al Universității Craiova cu ultrașii lui Levski! Povestea incredibilă care a șocat Europa
12:36

FotoCine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
12:25

L’Equipe l-a pus la zid Slavko Vincic, după finala Cupei Mondiale 2026: „I-a favorizat în mare măsură”
11:42

Tragere la sorți, turul 3 Conference League. Posibilele adversare ale echipelor românești
11:41

Doar două cuvinte! Experții au citit pe buze: ce i-a spus Donald Trump fiecărui jucător
11:39

Antena 1, lider de audienţă la finala World Cup! A fost prima alegere a românilor în ziua în care Spania a câştigat Cupa Mondială
11:35

VIDEOAu apărut imaginile! De la ce a început bătaia dintre Paredes, Gavi şi Garcia. Rodri şi Molina, în centrul atenţiei
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze