Tragerea la sorţi a grupei Champions League e pregătită! Cum arată urnele după rezultatele de miercuri - Antena Sport

Ştim toate echipele calificate în grupa principală din UEFA Champions League! Miercuri s-au calificat Qarabag, Copenhaga, Club Brugge şi Benfica Lisabona.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românul Istvan Kovacs, care va putea fi urmărit şi în partidele din grupa principală a Ligii Campionilor, a arbitrat meciul Copenhaga – Basel 2-0. Brugge a “demolat-o” pe fosta echipă a lui Ianis Hagi, Rangers, învingând-o cu 6-0 în meciul retur! Belgienii au trecut de scoţieni cu scorul general de 9-1! Benfica Lisabona a trecut la limită de formaţia lui Jose Mourinho, Fenerbahce. A fost 1-0 pentru Benfica la retur, după 0-0 în tur. Golul calificării a fost marcat de Kerem Akturkoglu în minutul 35. Echipa portugheză a avut şi două goluri anulate, pe motiv de offside, în prima repriză a meciului retur cu Fenerbahce.

Cum arată urnele pentru tragerea la sorţi a grupei principale din UEFA Champions League

Tragerea la sorţi a grupei principale din Liga Campionilor va avea loc joi, de la ora 19:00 (ora României). Iată cum arată cele 4 urne:

Urna 1: PSG (Franța), Real Madrid (Spania), Manchester City (Anglia), Bayern Munchen (Germania), Liverpool (Anglia), Inter (Italia), Chelsea (Anglia), Borussia Dortmund (Germania), Barcelona (Spania)

Urna 2: Arsenal (Anglia), Bayer Leverkusen (Germania), Atletico Madrid (Spania), Benfica (Portugalia), Atalanta (Italia), Villarreal (Spania), Juventus (Italia), Eintracht Frankfurt (Germania), Club Brugge (Belgia)