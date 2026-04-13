UEFA a anunțat cine va arbitra returul Bayern – Real Madrid! „Los blancos”, invincibili cu el la centru

Bayern Munchen și Real Madrid vor lupta pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League, iar manșa retur va porni de la scorul de 2-1 în favoarea campioanei din Bundesliga.

Pentru disputa programată miercuri seară, forul continental a delegat un arbitru care i-a purtat noroc de două ori în acest sezon formației antrenate de Alvaro Arbeloa.

Slavko Vincic va arbitra Bayern Munchen – Real Madrid

Slovenul Slavko Vincic a fost delegat de UEFA să conducă partida dintre Bayern Munchen și Real Madrid. După ce gruparea bavareză s-a impus cu scorul de 2-1 în tur, „los blancos” vor încerca să răstoarne soarta calificării în „casa” campioanei din Bundesliga.

Cu arbitrul acesta la centru, Real Madrid a câștigat ambele meciuri disputate în actuala ediție de Champions League. A fost 1-0 în duelul cu Juventus (22 octombrie 2025) și 2-1 cu Benfica Lisabona (25 februarie 2026).

În cele opt meciuri arbitrare în actuala ediție a Ligii Campionilor, Slavko Vincic a acordat 14 cartonașe galbene, un cartonaș roșu și două lovituri de la 11 metri.