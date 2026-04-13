UEFA a anunțat cine va arbitra returul Bayern – Real Madrid! „Los blancos”, invincibili cu el la centru

Daniel Işvanca Publicat: 13 aprilie 2026, 12:38

Bayern Munchen și Real Madrid vor lupta pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League, iar manșa retur va porni de la scorul de 2-1 în favoarea campioanei din Bundesliga.

Pentru disputa programată miercuri seară, forul continental a delegat un arbitru care i-a purtat noroc de două ori în acest sezon formației antrenate de Alvaro Arbeloa.

Slavko Vincic va arbitra Bayern Munchen – Real Madrid

Slovenul Slavko Vincic a fost delegat de UEFA să conducă partida dintre Bayern Munchen și Real Madrid. După ce gruparea bavareză s-a impus cu scorul de 2-1 în tur, „los blancos” vor încerca să răstoarne soarta calificării în „casa” campioanei din Bundesliga.

Cu arbitrul acesta la centru, Real Madrid a câștigat ambele meciuri disputate în actuala ediție de Champions League. A fost 1-0 în duelul cu Juventus (22 octombrie 2025) și 2-1 cu Benfica Lisabona (25 februarie 2026).

În cele opt meciuri arbitrare în actuala ediție a Ligii Campionilor, Slavko Vincic a acordat 14 cartonașe galbene, un cartonaș roșu și două lovituri de la 11 metri.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut viața: „A căzut peste ei efectiv”
16 galbene, 4 roșii și CR7 schimbat în min. 34: meciul de Mondial care a părut un război de la Copa America
Moment nebun la derby în Brazilia. Un jucător, eliminat cu VAR pentru că se scărpina în zona intimă
Autobuzul unei echipe de fotbal a fost ținta unui atac armat. Un jucător a murit
Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu! Ce se va întâmpla la meciul cu FC Argeș
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Salt impresionant făcut de Gabriela Ruse în clasamentul WTA! Ce loc ocupă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian
1 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 2 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 3 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 4 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu 5 Gigi Becali, “păcătos” chiar în prima zi de Paște. A fost lăsat fără permis pentru viteză 6 S-a scris istorie! Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor principal din Bundesliga
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină