Dennis Man, inclus în echipa săptămânii din UEFA Champions League. Românul, peste marile staruri din fotbal - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Dennis Man, inclus în echipa săptămânii din UEFA Champions League. Românul, peste marile staruri din fotbal

Daniel Işvanca Publicat: 23 octombrie 2025, 19:34

Dennis Man în UEFA Champions League / Getty Images

Dennis Man a avut parte de un meci de vis contra celor de la Napoli, în faza principală a UEFA Champions League. Fotbalistul român a marcat primele sale goluri din Liga Campionilor, fiind desemnat cel mai bun jucător de pe teren.

Evoluția fantastică a acestuia a fost apreciată de fanii din întreaga lume, care l-au votat pentru a fi inclus în echipa acestei săptâmăni din cea mai tare competiție inter-cluburi.

Dennis Man, alături de staruri de renume mondial

PSV Eindhoven a reușit o victorie fantastică în grupa principală de UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Peter Bosz a distrus-o pe Napoli, scor 6-2, producând unul dintre șocurile acestei săptămâni.

Dennis Man și-a arătat calitatea și în acest joc și a fost cel mai bun de pe teren. Fotbalistul transferat în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro de la Parma a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor.

Cea de-a doua reușită a românului a candidat și pentru titlul de golul etapei. Evoluția acestuia a fost apreciată, motiv pentru care a fost inclus în cel mai bun 11 al rundei.

  • Cum arată echipa săptămânii în Liga Campionilor: Vicario – Dumfries, Van Dijk, Gabriel, Nuno Mendes – Karl, Nmecha, Fermin Lopez – Man, Guruzeta, Gordon. 

 

