"Un laş!" Fanul lui Liverpool care a provocat eliminarea lui Simeone acuză staff-ul lui Atletico: "M-a scuipat" - Antena Sport

Fanul lui Liverpool care a fost în centrul atenţiei la finalul meciului cu Atletico Madrid a avut un discurs dur la adresa lui Diego Simeone şi a staff-ului acestuia. Argentinianul a fost eliminat după golul de 3-2 marcat de Virgil Van Dijk, după ce a intrat în conflict cu un fan al “cormoranilor”.
Simeone a vrut să se ducă în tribune şi a fost potolit cu greu de stewarzi, totul în timp ce fanul respectiv îl ironiza pe antrenorul lui Atletico Madrid.
Fanul lui Liverpool, replică pentru Diego Simeone, după nebunia de pe Anfield: “Un laş”
Simeone s-a plâns apoi la conferinţa de presă că a fost înjurat pe toată durata partidei de fanul respectiv, chiar şi după ce Van Dijk a marcat, moment în care argentinianul s-a dezlănţuit. El a recunoscut că nu a procedat cum trebuie, dar a cerut şi ca Liverpool să ia măsuri.
A venit rândul şi lui Jonny Poulter, fanul în cauză, să îi dea replica. Englezul l-a acuzat pe Simeone că este laş, deoarece nu a spus la conferinţa de presă exact ce s-a întâmplat şi l-a acuzat pe secundul lui Atletico Madrid că l-a scuipat:
“Când a ținut conferința de presă după meci, presa spaniolă l-a întrebat ce s-a spus, dacă a fost rasism și prostii d-astea, nu? Nu am spus nimic rasist nici eu, nici altcineva, dar faptul că l-au întrebat și nu a răspuns și pur și simplu s-a ridicat și a plecat, a lăsat totul deschis speculațiilor pentru toată lumea.
Cred că e puțin cam laș. Am primit mesaje, nu știu câte, în care m-au întrebat ce am spus. Nu am spus nimic, doar am făcut acel gest. Când au egalat, el și asistentul său au sărbătorit în fața noastră, și evident am reacționat. Asistenul lui a venit la mine și m-a scuipat”, a declarat Jonny Poulter, potrivit marca.com.
