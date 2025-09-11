Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde se va juca finala Champions League din 2027. UEFA a făcut anunțul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Unde se va juca finala Champions League din 2027. UEFA a făcut anunțul

Unde se va juca finala Champions League din 2027. UEFA a făcut anunțul

Alex Ioniță Publicat: 11 septembrie 2025, 19:50

Comentarii
Unde se va juca finala Champions League din 2027. UEFA a făcut anunțul

Profimedia

Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finala feminină a Ligii se va desfăşura pe Stadionul Naţional din Varşovia. UEFA a mai anunţat că Supercupa de anul viitor va avea loc la Salzburg, în Austria.

Finala Champions League din 2027 se va juca la Madrid

Comitetul Executiv s-a reunit joi la Tirana şi a decis că finala Ligii Campionilor masculină se va juca pe Estadio Metropolitano, stadionul echipei Atletico Madrid şi locul unde Liverpool a învins Tottenham Hotspur în finala din 2019, notează news.ro.

Finala Ligii Campionilor masculină din 2026 se va desfăşura la Puskas Arena din Budapesta, iar finala feminină va avea loc la Ullevaal Stadion din Oslo.

Pe de altă parte, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) a dat în iulie undă verde pentru Serie A, permiţând formaţiei AC Milan să joace împotriva echipei Como în Perth, Australia, în timp ce LaLiga speră să mute meciul dintre Villarreal şi Barcelona la Miami în decembrie, după ce Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat luna trecută această cerere.

Reclamă
Reclamă

UEFA a anunţat că va consulta toate părţile implicate, inclusiv fanii, înainte de a lua o decizie cu privire la meciurile din Serie A şi LaLiga.

„Comitetul executiv a discutat solicitările RFEF şi FIGC de a aproba disputarea unui meci din campionatul intern în afara ţării de origine, în special în afara teritoriului UEFA”, a declarat UEFA într-un comunicat. “Comitetul a recunoscut că este o problemă importantă şi tot mai actuală, dar şi-a exprimat dorinţa de a se asigura că are în vedere opiniile tuturor părţilor interesate înainte de a lua o decizie finală.Există multe aspecte de rezolvat şi, în calitate de organism european de conducere, UEFA are responsabilitatea de a lua în considerare toţi aceşti factori.”

În această lună, grupurile de suporteri din întreaga Europă şi-au exprimat dezacordul faţă de încercările ligilor europene de a organiza meciuri interne în afara ţării.

Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liberFilmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Reclamă

Ei au calificat planurile drept „absurde” şi au afirmat că această idee subminează regulile competiţiei în favoarea unui câştig financiar pe termen scurt.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc
Observator
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc
20:55
VideoJurnal Antena Sport | Întrecere „de foc” în Turul României
20:52
VideoJurnal Antena Sport | Campioanele sunt la modă
20:50
VideoJurnal Antena Sport | La două meciuri de Mondial
20:46
VideoJurnal Antena Sport | Drumul eroului
20:35
FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării
20:21
Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 3 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 6 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România