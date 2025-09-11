Unde se va juca finala Champions League din 2027. UEFA a făcut anunțul - Antena Sport

Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului.

Finala feminină a Ligii se va desfăşura pe Stadionul Naţional din Varşovia. UEFA a mai anunţat că Supercupa de anul viitor va avea loc la Salzburg, în Austria.

Finala Champions League din 2027 se va juca la Madrid

Comitetul Executiv s-a reunit joi la Tirana şi a decis că finala Ligii Campionilor masculină se va juca pe Estadio Metropolitano, stadionul echipei Atletico Madrid şi locul unde Liverpool a învins Tottenham Hotspur în finala din 2019, notează news.ro.

Finala Ligii Campionilor masculină din 2026 se va desfăşura la Puskas Arena din Budapesta, iar finala feminină va avea loc la Ullevaal Stadion din Oslo.

Pe de altă parte, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) a dat în iulie undă verde pentru Serie A, permiţând formaţiei AC Milan să joace împotriva echipei Como în Perth, Australia, în timp ce LaLiga speră să mute meciul dintre Villarreal şi Barcelona la Miami în decembrie, după ce Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat luna trecută această cerere.