Veste uriaşă pentru FCSB, înaintea duelului cu Maccabi Tel Aviv! Vedeta care e OUT din lotul israelienilor - Antena Sport

Elias Charalambous, mesaj de luptă înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv

Elias Charalambous a transmis un mesaj de luptă, înainte de FCSB – Maccabi Tel Aviv, duelul din turul secund preliminar din Champions League. Antrenorul cipriot nu se teme înaintea confruntării cu campioana din Israel.

Elias Charalambous este convins că FCSB se poate impune, fiind de părere că are la dispoziţie cel mai bun lot din Liga 1. Tehnicianul cipriot a mai subliniat că nu vrea să se gândească la un eventual duel cu Sparta Praga, din turul trei preliminar din Champions League, fiind concentrat doar asupra confruntării cu Maccabi Tel Aviv.

„Ştim că mâine este prima repriză, sunt două jocuri, totul, din punctul meu de vedere, se va decide în jocul secund.

O echipă serioasă, similară cu noi, le place să ţină mingea, vor să facă presing sus, suntem două echipe similare. Trebuie să fim foarte agresivi, concentraţi, detaliile fac diferenţa, în astfel de jocuri. Cine nu poate fi bătut!? În fotbal, cred că toate echipele pot fi bătute.

În startul sezonului, nu cred că este vreo echipă în lume care să spună că este sută la sută, este un lucru normal.

Cred şi sunt sigur că avem astfel de jucător în echipă, să facă diferenţa când este nevoie, echipa noastră are foarte multă calitate şi nu trebuie să uităm, ţinând cont de ultimele rezultate, să uitmă ce au făcut băieţii ăştia. Am încredere multă în ei şi consider că avem cel mai bun lot din România, în acest moment.

Tavi se recuperează şi foarte curând se va alătura echipei”, a declarat Elias Charalambous, în conferinţa de presă.