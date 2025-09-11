Închide meniul
Benfica - Santa Clara LIVE VIDEO (vineri, 22:15). Programul etapei a 5-a din Liga Portugal - Antena Sport

Benfica – Santa Clara LIVE VIDEO (vineri, 22:15). Programul etapei a 5-a din Liga Portugal

Alex Ioniță Publicat: 11 septembrie 2025, 19:39

Meciul Benfica – Santa Clara va fi în format LIVE VIDEO în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:15. Partida contează pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga Portugal.

În această etapă, FC Porto se va duela cu Nacional, Sporting se va deplasa pe terenul lui Famalicao, iar echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, va primi vizita celor de la Guimaraes. Toate meciurile din Liga Portugal se văd LIVE în AntenaPLAY.

LIVE VIDEO | Benfica – Santa Clara (vineri, 22:15)

Înaintea acestui duel, Benfica se află pe locul 4 în Liga Portugal, cu 9 puncte, la 3 lungimi de liderul FC Porto. De notat este că formația din Lisabona a jucat cu un meci în minus față de formațiile de pe podium.

De cealaltă parte, Santa Clara este pe locul al 9-lea, cu 4 puncte obținute în 4 partide jucate.

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna februarie a anului trecut. La momentul respectiv, Benfica s-a impus, în deplasare, cu scorul de 1-0.

Programul etapei a 5-a din Liga Portugal:

Vineri, 12 septembrie:

  • Alverca – Tondela (22:15)
  • Benfica – Santa Clara (22:15)

Sâmbătă, 13 septembrie:

  • Estoril – AVS (17:30)
  • Moreirense – Rio Ave (17:30)
  • FC Porto – Nacional (20:00)
  • Famalicao – Sporting (22:30)

Duminică, 14 septembrie:

  • Estrela – Guimaraes (17:30)
  • Arouca – Casa Pia (20:00)
  • Braga – Gil Vicente (22:30)
