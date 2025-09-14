George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal - Antena Sport

George Puşcaş este aproape de a semna cu Vitoria Guimaraes, formaţie din Liga Portugal. În continuare fără echipă, atacantul român a plecat vara aceasta de la Bodrumspor, formaţie din Turcia.

În ultimele luni s-a vorbit şi despre Sampdoria ca posibilă destinaţie, dar şi Legia Varşovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, pe care George Puşcaş îl cunoaşte foarte bine.

George Puşcaş a refuzat oferta celor de la Legia Varşovia, chiar dacă a fost dorit de Edi Iordănescu la formaţia din Polonia. Atacantul român s-a orientat însă către un campionat din vestul Europei.

Potrivit weszlo.com, Puşcaş este în negocieri cu Vitoria Guimaraes, echipă din Liga Portugal, campionat transmis LIVE în AntenaPLAY.

Sezonul trecut, George Puşcaş a fost un jucător important pentru Bodrumspor, chiar dacă echipa a retrogradat. În 34 de meciuri, el a marcat 8 goluri şi a oferit o pasă deicisivă în campionat. De asemenea, el şi-a trecut în cont şi trei goluri în Cupa Turciei.