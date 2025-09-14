George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal - Antena Sport

Închide meniul
George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal

Liga Portugal

George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal

14 septembrie 2025, 17:26

George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal

George Puşcaş / Profimedia

George Puşcaş este aproape de a semna cu Vitoria Guimaraes, formaţie din Liga Portugal. În continuare fără echipă, atacantul român a plecat vara aceasta de la Bodrumspor, formaţie din Turcia.

În ultimele luni s-a vorbit şi despre Sampdoria ca posibilă destinaţie, dar şi Legia Varşovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, pe care George Puşcaş îl cunoaşte foarte bine.

George Puşcaş, aprope de a semna cu Vitoria Guimaraes

George Puşcaş a refuzat oferta celor de la Legia Varşovia, chiar dacă a fost dorit de Edi Iordănescu la formaţia din Polonia. Atacantul român s-a orientat însă către un campionat din vestul Europei.

Potrivit weszlo.com, Puşcaş este în negocieri cu Vitoria Guimaraes, echipă din Liga Portugal, campionat transmis LIVE în AntenaPLAY.

Sezonul trecut, George Puşcaş a fost un jucător important pentru Bodrumspor, chiar dacă echipa a retrogradat. În 34 de meciuri, el a marcat 8 goluri şi a oferit o pasă deicisivă în campionat. De asemenea, el şi-a trecut în cont şi trei goluri în Cupa Turciei.

  • 1,1 milioane de euro este cota de piaţă a lui George Puşcaş, potrivit transfermarkt.com
  • Bihor Oradea, Liberty Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa, şi Bodrum sunt echipele la care a evoluat George Puşcaş în cariera sa
