George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal - Antena Sport

George Puşcaş este aproape de a semna cu Vitoria Guimaraes, formaţie din Liga Portugal. În continuare fără echipă, atacantul român a plecat vara aceasta de la Bodrumspor, formaţie din Turcia.
În ultimele luni s-a vorbit şi despre Sampdoria ca posibilă destinaţie, dar şi Legia Varşovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, pe care George Puşcaş îl cunoaşte foarte bine.
George Puşcaş a refuzat oferta celor de la Legia Varşovia, chiar dacă a fost dorit de Edi Iordănescu la formaţia din Polonia. Atacantul român s-a orientat însă către un campionat din vestul Europei.
Potrivit weszlo.com, Puşcaş este în negocieri cu Vitoria Guimaraes, echipă din Liga Portugal, campionat transmis LIVE în AntenaPLAY.
Sezonul trecut, George Puşcaş a fost un jucător important pentru Bodrumspor, chiar dacă echipa a retrogradat. În 34 de meciuri, el a marcat 8 goluri şi a oferit o pasă deicisivă în campionat. De asemenea, el şi-a trecut în cont şi trei goluri în Cupa Turciei.
- 1,1 milioane de euro este cota de piaţă a lui George Puşcaş, potrivit transfermarkt.com
- Bihor Oradea, Liberty Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa, şi Bodrum sunt echipele la care a evoluat George Puşcaş în cariera sa
