Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

Jose Mourinho a fost prezentat oficial de Benfica! Meciul de debut va fi LIVE în AntenaPLAY

Alex Ioniță Publicat: 18 septembrie 2025, 17:47

FOTO: Benfica

Jose Mourinho este noul antrenor al celor de la Benfica. Tehnicianul a fost prezentat oficial în decursul zilei de 18 septembrie.

Mourinho a fost instalat la „cârma” Benficăi după plecarea lui Bruno Lage, care a fost demis în urma înfrângerii cu Qarabag, din UEFA Champions League.

Jose Mourinho este noul antrenor de la Benfica

Oficialii de la Benfica au dezvăluit și că înțelegerea cu Jose Mourinho este valabilă până în 2027. Totuși, în cadrul contractului există o clauză specială, potrivit căreia ambele părți pot renunța la înțelegere, la finalul actualului sezon.

“Benfica informează că a ajuns la un acord cu antrenorul Jose Mario dos Santos Mourinho Felix pentru semnarea unui contract de muncă sportivă până la sfârșitul sezonului sportiv 2026/27. De asemenea, vă informăm că, la 10 zile după ultimul meci din sezonul 2025/26, în aceleași condiții, atât Benfica SAD, cât și antrenorul pot alege să nu continue contractul pentru sezonul 2026/27”, se arată în comunicat.

Jose Mourinho va debuta pe banca Benficăi sâmbătă, împotriva celor de la AVS. Meciul va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:00.

1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 5 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor 6 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor
