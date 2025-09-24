Jose Mourinho, atac la adresa arbitrajului după primul pas greșit pe banca Benficăi: "Dacă ăsta e noul fotbal..." - Antena Sport

Jose Mourinho nu s-a putut abține din a critica maniera de arbitraj de la partida dintre Benfica și Rio Ave, încheiată cu scorul de 1-1. La 0-0, “vulturii” au deschis scorul, însă golul a fost ulterior anulat pe fondul unui fault comis de Nicolas Otamendi.

Încă de când decizia a fost anunțată pe teren de central, “The Special One” și-a arătat nemulțumirea, iar tirada sa a continuat și la conferința de presă.

Jose Mourinho nu i-a iertat pe arbitri după Benfica – Rio Ave

Managerul de 62 de ani a vorbit în fața jurnaliștilor despre jocul făcut de echipa sa și a punctat diferența clară dintre cele două reprize ale “vulturilor”. Când a venit vorba despre golul anulat, Mourinho a mărturisit că nu este un fan al acestui tip de fotbal, deși este nevoit să îl accepte.

La faza premergătoare golului anulat al Benficăi, Nicolas Otamendi și-a călcat involuntar adversarul în încercarea de a prelua mingea, fază ce a convins brigada de arbitri să întoarcă reușita.

“Nu prea mi-a plăcut prima repriză. A doua a fost bună, în limitele ei. Am marcat un gol unde, dacă acesta este noul fotbal, unde o reușită e anulată pentru că cineva calcă pe degetele celuilalt…