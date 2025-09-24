Jose Mourinho, atac la adresa arbitrajului după primul pas greșit pe banca Benficăi: "Dacă ăsta e noul fotbal..." - Antena Sport

Jose Mourinho nu s-a putut abține din a critica maniera de arbitraj de la partida dintre Benfica și Rio Ave, încheiată cu scorul de 1-1. La 0-0, “vulturii” au deschis scorul, însă golul a fost ulterior anulat pe fondul unui fault comis de Nicolas Otamendi.
Încă de când decizia a fost anunțată pe teren de central, “The Special One” și-a arătat nemulțumirea, iar tirada sa a continuat și la conferința de presă.
Jose Mourinho nu i-a iertat pe arbitri după Benfica – Rio Ave
Managerul de 62 de ani a vorbit în fața jurnaliștilor despre jocul făcut de echipa sa și a punctat diferența clară dintre cele două reprize ale “vulturilor”. Când a venit vorba despre golul anulat, Mourinho a mărturisit că nu este un fan al acestui tip de fotbal, deși este nevoit să îl accepte.
La faza premergătoare golului anulat al Benficăi, Nicolas Otamendi și-a călcat involuntar adversarul în încercarea de a prelua mingea, fază ce a convins brigada de arbitri să întoarcă reușita.
“Nu prea mi-a plăcut prima repriză. A doua a fost bună, în limitele ei. Am marcat un gol unde, dacă acesta este noul fotbal, unde o reușită e anulată pentru că cineva calcă pe degetele celuilalt…
Nu-mi place acest fotbal, dar dacă acesta e cel nou, trebuie să îl acceptăm ca atare. Ulterior, după ce încercăm atât de mult și ne creăm atât de multe ocazii, marcăm. Vine după momentul în care nu putem primi, nu putem primi un gol într-un astfel de moment al jocului.
Este extrem de nedrept, dar ăsta e rezultatul. E teribil pentru noi, evident, cu o primă repriză săracă și a doua bună. Jocul a fost exact ce și-a dorit Rio Ae și ce a permis arbitrul, iar noi nu putem face aproape nimic în privința asta. Ce putem face este să jucăm timp de 90 de minute cum am jucat în partea a doua“, a spus portughezul la conferința de presă, potrivit abola.pt.
Benfica a reușit în cele din urmă să marcheze pe final, însă Rio Ave a egalat în prelungiri și i-a stricat debutul lui Mourinho pe Estadio Da Luz.
