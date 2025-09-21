Derby-ul dintre Olympique Marseille și PSG, anulat! Motivul deciziei + ziua în care s-ar putea juca - Antena Sport

Le Classique, așa cum este cunoscut duelul dintre Olympique Marseille și Paris Saint-Germain, trebuia să se dispute astăzi în etapa a 5-a din Franța, însă meciul a fost amânat. Motivul este legat de condițiile meteo anunțate pe Stade Velodrome, iar presa din Franța a aflat deja când ar putea să se joace până la urmă derby-ul.

Autoritățile din “hexagon” au luat decizia de a amâna duelul prin prisma gradului de risc ridicat care ar fi fost adus de vreme.

OM – PSG se poate juca în ziua în care se dă Balonul de Aur

Anunțul oficial privind anularea meciului a fost făcut de prefectul zonei Bouches-du-Rhone, Georges-Francois Leclerc. “Meciul a fost amânat, pentru că se anticipează o ploaie intensă, cu riscuri semnificative de scurgere urbană”, a spus funcționarul public, potrivit leparisien.fr.

🚨🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Marseille vs PSG match tonight has been POSTPONED! ❌🇫🇷

This is due to the severe weather expected tonight, reports @RMCsport / AFP. ☔️⛈️ pic.twitter.com/N1NF0CwcDe

— EuroFoot (@eurofootcom) September 21, 2025

Zona în care urma să se desfășoare duelul dintre Marseille și Paris Saint-Germain este sub cod portocaliu de ploi, inundații și furtuni. La ora meciului erau anunțate rafale de 45 km/h.