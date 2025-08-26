Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: "Sunt o sursă de tulburări publice" - Antena Sport

Închide meniul
Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: "Sunt o sursă de tulburări publice"

Home | Fotbal | Ligue 1 | Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: “Sunt o sursă de tulburări publice”

Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: “Sunt o sursă de tulburări publice”

Publicat: 26 august 2025, 18:15

Fanii lui Marseille, interzişi la meciul din deplasare cu Lyon: Sunt o sursă de tulburări publice

Fanii lui Marseille / Profimedia

Suporterii lui Olympique Marseille au primit interdicţie să călătorească la Lyon pentru meciul împotriva formaţiei locale Olympique, din Ligue 1, informează L’Equipe.

Invocând mai multe incidente anterioare, un decret al prefecturii departamentului Rhone a interzis suporterilor lui OM să călătorească duminică la Lyon. Marseille o va înfrunta pe OL pe stadionul Groupama în epilogul etapei a treia din Ligue 1.

Fanii lui Olympique Marseille nu vor putea călători la Lyon

“Deplasările echipei Olympique Marseille sunt foarte frecvent o sursă de tulburări publice”, a explicat prefectul Fabienne Buccio în acest decret, invocând violenţele care au avut loc în ultimii ani la Auxerre, Toulouse şi Montpellier. “Există un antagonism puternic şi de lungă durată între suporterii” lui OM şi cei ai lui OL, a adăugat ea.

Prefectul a amintit că Dimitri Payet, pe atunci jucător la OM, a fost lovit de o sticlă de plastic pe stadionul din Decines-Charpieu în 2021, iar Fabio Grosso, pe atunci antrenor al lui OL, a fost rănit la faţă în 2023 de un proiectil aruncat asupra autocarului echipei, care se deplasa la Marsilia.

“Prin urmare, este oportun să se limiteze libertatea de mişcare a oricărei persoane care pretinde a fi suporter al lui Olympique Marseille sau care se comportă ca atare pe teritoriul oraşului Lyon, în vecinătatea şi în perimetrul stadionului Groupama”, se arată în decret. De asemenea, petardele, proiectilele şi băuturile alcoolice vor fi interzise duminică în şi în jurul stadionului, unde meciul este programat să înceapă la ora locală 20:45.

