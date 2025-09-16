Motivul pentru care Gianluigi Donnarumma a plecat de la PSG. Directorul sportiv al clubului a rupt tăcerea - Antena Sport

Luis Campos, directorul sportiv al celor de la Paris Saint-Germain, a vorbit despre plecarea lui Gianluigi Donnarumma din vestiarul lui Luis Enrique și motivul pentru care acest lucru s-a produs. Portughezul a invocat aspecte de ordin financiar care au apărut în momentul în care cele două tabere au vorbit despre eventuala prelungire a contractului.
Mesajul conducerii lui PSG a fost unul clar: niciun jucător nu va fi mai presus de club.
De ce a plecat Donnarumma de la PSG
Gianluigi Donnarumma a plecat în această vară în mod surprinzător de la Paris Saint-Germain, în contextul în care sezonul trecut a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Ba mai mult, italianul de 26 de ani a fost considerat un om de bază în cucerirea Ligii Campionilor în premieră.
Cu toate acestea, goalkeeper-ul a ajuns să plece de la clubul din “hexagon” la Manchester City în schimbul a aproximativ 30 de milioane de euro, iar recent directorul sportiv de la PSG a discutat în detaliu despre ce s-a întâmplat. Luis Campos a mărturisit că Donnarumma voia un salariu prea mare pentru ceea ce își dorea PSG să ofere, iar aceste diferențe l-au făcut pe Luis Enrique să se gândească la o altă variantă de portar. Astfel, “regina” Europei a ajuns să îl transfere pe Lucas Chevalier de la Lille în această vară.
“Donnarumma a fost unul dintre primii jucători pe care i-am contactat pentru a le prelungi contractul. Am realizat însă repede că va fi dificil prin prisma cerințelor sale, iar clubul este mai important decât orice jucător.
Lucrurile s-au schimbat la PSG, iar Donna a cerut un salariu de nivelul vechiului PSG, nu celui de acum. După aceea, antrenorul a zis că ar trebui să profităm de acest avantaj și să facem echipa mai bună cu mingea la picior, iar dacă se poate, să vină la PSG mai mulți francezi.
Dacă este un jucător al cărui profil se potrivește cu echipa, vom încerca să îl aducem“, a spus oficialul de pe Parc des Princes, potrivit RMC Sport.
Deși PSG ar fi avut cu siguranță banii să îi satisfacă cerințele lui Donnarumma, clubul a început în ultima perioadă să nu mai “spargă banca” și să abordeze o nouă tactică, mai puțin bazată pe aducerea unor superstaruri și axată mai degrabă pe construirea unui colectiv.
