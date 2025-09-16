Motivul pentru care Gianluigi Donnarumma a plecat de la PSG. Directorul sportiv al clubului a rupt tăcerea - Antena Sport

Luis Campos, directorul sportiv al celor de la Paris Saint-Germain, a vorbit despre plecarea lui Gianluigi Donnarumma din vestiarul lui Luis Enrique și motivul pentru care acest lucru s-a produs. Portughezul a invocat aspecte de ordin financiar care au apărut în momentul în care cele două tabere au vorbit despre eventuala prelungire a contractului.

Mesajul conducerii lui PSG a fost unul clar: niciun jucător nu va fi mai presus de club.

De ce a plecat Donnarumma de la PSG

Gianluigi Donnarumma a plecat în această vară în mod surprinzător de la Paris Saint-Germain, în contextul în care sezonul trecut a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Ba mai mult, italianul de 26 de ani a fost considerat un om de bază în cucerirea Ligii Campionilor în premieră.

Cu toate acestea, goalkeeper-ul a ajuns să plece de la clubul din “hexagon” la Manchester City în schimbul a aproximativ 30 de milioane de euro, iar recent directorul sportiv de la PSG a discutat în detaliu despre ce s-a întâmplat. Luis Campos a mărturisit că Donnarumma voia un salariu prea mare pentru ceea ce își dorea PSG să ofere, iar aceste diferențe l-au făcut pe Luis Enrique să se gândească la o altă variantă de portar. Astfel, “regina” Europei a ajuns să îl transfere pe Lucas Chevalier de la Lille în această vară.

“Donnarumma a fost unul dintre primii jucători pe care i-am contactat pentru a le prelungi contractul. Am realizat însă repede că va fi dificil prin prisma cerințelor sale, iar clubul este mai important decât orice jucător.