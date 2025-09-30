Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: "E o prostie monumentală" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: "E o prostie monumentală"

Home | Fotbal | Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: “E o prostie monumentală”

Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: “E o prostie monumentală”

Publicat: 30 septembrie 2025, 7:55

Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: E o prostie monumentală

Mihai Stoica, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mihai Stoica a analizat parcursul echipelor cu care FCSB va lupta în continuare pentru play-off-ul din Liga 1 şi a avut o reacţie dură faţă de specialiştii de la Football Meets Data, care, în funcţie de statistică, oferă şanse echipelor pentru a-şi îndeplini anumite obiective.

Înainte de primul meci din grupa Europa League, FCSB se afla pe locul 35/36 privind probabilitatea să ajungă în play-off-ul pentru optimile Europa League, cu un procent de 28%. După succesul cu Go Ahead Eagles (1-0), specialiştii o văd pe FCSB terminând pe locul 24, vorbind deja şi de posibilele adversare, Genk (Belgia) sau Freiburg (Germania), în play-off-ul pentru optimi.

Mihai Stoica nu merge pe mâna statisticienilor: “E o prostie monumentală”

“Botoșani are o echipă care are adâncime. Să-i luăm pe cei 3 din spatele atacantului. Mitrov, Ongenda, Mailat, mai sunt Bodișteanu, Cîmpanu. Iartă-mă, sunt jucători buni de Liga 1. Nu știu dacă neapărat de play-off, dar jucători bun de Liga 1. Alte echipe dau cu tunul și nu au așa jucători.

Fac și eu ca Football Meets Data, care este o prostie monumentală. Anul trecut ne-au pus pe locul 35 și noi am terminat pe 11. Pune ce iese, nu ce crezi că iese. Previziunile pentru locul 35 și noi terminăm pe locul 11 nu este o prostie monumentală?

Nu vreau să se aboneze oamenii la mine. Eu pe FC Botoșani îi puneam sus, probabil nu pe locul 2, că probabil nu o să termine acolo. Eu îi vedeam la play-off. Pentru mine FC Argeș e surpriza mai mare, extraordinară. Aici nu poți să vorbești de Botoșani și să nu vorbești de Leo Grozavu.

Cum am spus anul trecut, că Slobozia are refuzații refuzaților și că Mihalcea i-a scăpat de retrogradare, și Leo Grozavu are refuzați. Bodișteanu a fost lăsat să plece liber. Ongenda a fost pe la Rapid, la Chievo și în Cipru și toată lumea a încercat să scape de el, s-a întors liber. Dumiter a fost la noi, a ajuns la UTA, la Voluntari, nu l-a ținut nimeni nicăieri.

Hermannstadt e în play-out. Tocmai asta vreau să subliniez. Cîmpanu a ajuns la Craiova vândut de Botoșani, a fost la U Cluj, toată lumea a scăpat de el. Dumiter juca la Divizia B anul trecut. Asta vreau să spun, e meritul antrenorului”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

