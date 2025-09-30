Mihai Stoica nu s-a putut abţine şi a răbufnit în direct: "E o prostie monumentală" - Antena Sport

Mihai Stoica a analizat parcursul echipelor cu care FCSB va lupta în continuare pentru play-off-ul din Liga 1 şi a avut o reacţie dură faţă de specialiştii de la Football Meets Data, care, în funcţie de statistică, oferă şanse echipelor pentru a-şi îndeplini anumite obiective.

Înainte de primul meci din grupa Europa League, FCSB se afla pe locul 35/36 privind probabilitatea să ajungă în play-off-ul pentru optimile Europa League, cu un procent de 28%. După succesul cu Go Ahead Eagles (1-0), specialiştii o văd pe FCSB terminând pe locul 24, vorbind deja şi de posibilele adversare, Genk (Belgia) sau Freiburg (Germania), în play-off-ul pentru optimi.

Mihai Stoica nu merge pe mâna statisticienilor: “E o prostie monumentală”

“Botoșani are o echipă care are adâncime. Să-i luăm pe cei 3 din spatele atacantului. Mitrov, Ongenda, Mailat, mai sunt Bodișteanu, Cîmpanu. Iartă-mă, sunt jucători buni de Liga 1. Nu știu dacă neapărat de play-off, dar jucători bun de Liga 1. Alte echipe dau cu tunul și nu au așa jucători.

Fac și eu ca Football Meets Data, care este o prostie monumentală. Anul trecut ne-au pus pe locul 35 și noi am terminat pe 11. Pune ce iese, nu ce crezi că iese. Previziunile pentru locul 35 și noi terminăm pe locul 11 nu este o prostie monumentală?

Nu vreau să se aboneze oamenii la mine. Eu pe FC Botoșani îi puneam sus, probabil nu pe locul 2, că probabil nu o să termine acolo. Eu îi vedeam la play-off. Pentru mine FC Argeș e surpriza mai mare, extraordinară. Aici nu poți să vorbești de Botoșani și să nu vorbești de Leo Grozavu.