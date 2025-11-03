"O legendă a sportului maghiar". Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său - Antena Sport

Data de 3 noiembrie a marcat lansarea documentarului lui Ladislau Boloni și în Ungaria, după ce inițial a avut loc premiera în România acum aproape două săptămâni. Cu această ocazie, premierul vecinilor de la nord-vest, Viktor Orban, a ținut să îi transmită un mesaj fostului internațional român de etnie maghiară.

Politicianul s-a “înclinat” în fața fostului mare mijlocaș și l-a inclus în aceeași discuție alături de marele Ferenc Puskas, cel mai mare jucător din istoria fotbalului maghiar. Orban a vorbit la superlativ și despre documentar în sine, caracterizându-l printr-o serie de epitete și metafore.

Mesajul lui Viktor Orban pentru Ladislau Boloni

“Este legendar și pe marele ecran! László Bölöni este pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvănean, o legendă a istoriei sportului maghiar.

După Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Campionilor Europeni. Filmul este nostalgie, un suvenir pentru noi și o privire asupra epocii eroice, pentru posteritate.

Astăzi este marea premieră, iar din 6 noiembrie putem face cu toții parte din viața legendei“, a scris Viktor Orban pe rețelele sociale, adăugând o fotografie în care sunt surprinși el și Boloni.