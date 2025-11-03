Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"O legendă a sportului maghiar". Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său - Antena Sport

Home | Fotbal | “O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său

“O legendă a sportului maghiar”. Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său

Andrei Nicolae Publicat: 3 noiembrie 2025, 22:19

Comentarii
O legendă a sportului maghiar. Viktor Orban, mesaj pentru Ladislau Boloni cu ocazia lansării documentarului său

Viktor Orban - Ladislau Boloni / Colaj Profimedia

Data de 3 noiembrie a marcat lansarea documentarului lui Ladislau Boloni și în Ungaria, după ce inițial a avut loc premiera în România acum aproape două săptămâni. Cu această ocazie, premierul vecinilor de la nord-vest, Viktor Orban, a ținut să îi transmită un mesaj fostului internațional român de etnie maghiară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Politicianul s-a “înclinat” în fața fostului mare mijlocaș și l-a inclus în aceeași discuție alături de marele Ferenc Puskas, cel mai mare jucător din istoria fotbalului maghiar. Orban a vorbit la superlativ și despre documentar în sine, caracterizându-l printr-o serie de epitete și metafore.

Mesajul lui Viktor Orban pentru Ladislau Boloni

Este legendar și pe marele ecran! László Bölöni este pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvănean, o legendă a istoriei sportului maghiar.

După Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Campionilor Europeni. Filmul este nostalgie, un suvenir pentru noi și o privire asupra epocii eroice, pentru posteritate.

Astăzi este marea premieră, iar din 6 noiembrie putem face cu toții parte din viața legendei“, a scris Viktor Orban pe rețelele sociale, adăugând o fotografie în care sunt surprinși el și Boloni.

Reclamă
Reclamă

Documentul despre viața fostului mare fotbalist român, intitulat “Boloni – Legenda fotbalului transilvănean”, se difuzează în cinematografele din România și Ungaria, două țări de referință pentru fostul sportiv.

Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energieBlack Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Observator
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care l-a marcat profund: „Mi-a spus că se simte din nou om”
Fanatik.ro
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care l-a marcat profund: „Mi-a spus că se simte din nou om”
23:25
Ce echipă e favorită la câștigarea titlului în Liga 1, după încheierea turului. Calculele specialiștilor
23:10
Carlo Ancelotti a vorbit cu Vinicius după criza sa de nervi din El Clasico: “Nu sunt tatăl sau fratele lui”
22:52
Leo Grozavu a criticat arbitrajul, după 0-0 cu Petrolul: „Multe faze interpretate anapoda”
22:40
Tragedie în fotbalul din Serbia! Un antrenor a murit după ce i s-a făcut rău pe teren
22:32
Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză
22:28
Petrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii încheie turul Ligii 1 pe prima poziție
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 4 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 5 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 6 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”