Andrei Burcă, declarație savuroasă după victoria României cu Austriei: „Cred că și el ar fi putut marca” - Antena Sport

Andrei Burcă a oferit prima reacție după ce România a învins Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat la ultima fază a partidei care s-a văzut în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Andrei Burcă a oferit o declarație savuroasă și a transmis că și dacă ar fi marcat suporterul care a intrat pe teren, în repriza a doua, bucuria „tricolorilor” ar fi fost la fel de mare pentru cele trei puncte obținute.

Andrei Burcă, declarație savuroasă după România – Austria 1-0

Andrei Burcă a revenit în echipa de start a României pentru partida cu Austria, după ce nu a fost în lotul „tricolorilor” la meciul amical cu Moldova. Fundașul s-a declarat extrem de bucuros de victoria obținută, care-i duce pe „tricolori” mai aproape de clasarea pe locul secund, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorți.

„Am remediat erorile, s-a văzut în această seară. Să joci împotriva Austriei și să n-aibă ocazii… Ok, a fost acea fază din repriza a doua, dar Ionuț era de jumătate de oră la acel colț.

Putea să marcheze și suporterul care a intrat pe teren și să câștigăm cu 1-0, era aceeași bucurie pentru noi. Suntem aceiași jucători, din păcate, au fost mulți accidentați. Mister a spus tot timpul că e nevoie de înlocuitori, probabil de asta se încearcă aducerea multor jucători noi, pentru a se obișnui cu atmosfera de la echipa națională.