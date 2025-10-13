Andrei Burcă, declarație savuroasă după victoria României cu Austriei: „Cred că și el ar fi putut marca” - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Burcă, declarație savuroasă după victoria României cu Austriei: „Cred că și el ar fi putut marca”

Publicat: 13 octombrie 2025, 9:44

Andrei Burcă în România - Austria 1-0/ Profimedia

Andrei Burcă a oferit prima reacție după ce România a învins Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiță a marcat la ultima fază a partidei care s-a văzut în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Andrei Burcă a oferit o declarație savuroasă și a transmis că și dacă ar fi marcat suporterul care a intrat pe teren, în repriza a doua, bucuria „tricolorilor” ar fi fost la fel de mare pentru cele trei puncte obținute. 

Andrei Burcă, declarație savuroasă după România – Austria 1-0 

Andrei Burcă a revenit în echipa de start a României pentru partida cu Austria, după ce nu a fost în lotul „tricolorilor” la meciul amical cu Moldova. Fundașul s-a declarat extrem de bucuros de victoria obținută, care-i duce pe „tricolori” mai aproape de clasarea pe locul secund, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorți. 

„Am remediat erorile, s-a văzut în această seară. Să joci împotriva Austriei și să n-aibă ocazii… Ok, a fost acea fază din repriza a doua, dar Ionuț era de jumătate de oră la acel colț. 

Putea să marcheze și suporterul care a intrat pe teren și să câștigăm cu 1-0, era aceeași bucurie pentru noi. Suntem aceiași jucători, din păcate, au fost mulți accidentați. Mister a spus tot timpul că e nevoie de înlocuitori, probabil de asta se încearcă aducerea multor jucători noi, pentru a se obișnui cu atmosfera de la echipa națională.  

Trebuie să venim la fel de entuziasmați în noiembrie, să construim pe acest joc și să nu cedăm ritmul. Am avut încredere înaintea fiecărui meci din această campania. Noi intrăm la fel, ne pregătim la fel de fiecare dată când venim la Mogoșoaia, ascultăm indicațiile lui Mister și asta contează”, a declarat Andrei Burcă, după România – Austria 1-0. 

Andrei Burcă va fi suspendat în meciul cu Bosnia, din noiembrie, după cartonașul galben încasat în victoria cu austriecii. Tot luna viitoare, „tricolorii” vor înfrunta și San Marino, pe teren propriu, în ultimul meci din preliminarii. Naționala încă are șanse matematice să prindă primul loc, având mari șanse la locul secund, care i-ar oferi un avantaj la barajul din martie.

Rezumat România – Austria 1-0 

