"Are cele mai mari şanse". Victor Piţurcă ştie cine ar trebui să fie titular în poarta României la meciul cu Austria - Antena Sport

Victor Piţurcă ştie cine ar trebui să fie titular în poarta României la meciul “de foc” cu Austria. Partida de pe Arena Naţională va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY azi, de la 21:45.

În amicalul câştigat de România cu Moldova, scor 2-1, Ionuţ Radu a fost titular în poarta “tricolorilor”. El a revenit în lotul naţionalei după o pauză de mai bine de doi ani.

Victor Piţurcă s-a declarat convins de faptul că Ionuţ Radu are cele mai mari şanse să fie titular şi în meciul cu Austria. Fostul selecţioner a subliniat faptul că portarul e titular indiscutabil în La Liga, la Celta Vigo.

“Părerea mea e că decizia îi aparține în totalitate lui Mircea Lucescu. El știe foarte bine, în momentul acesta, toți portarii care sunt pasibili să apere. El trebuie să hotărască și să aibă inspirație.

Ionuț Radu e titular la echipa lui de club, se pare că ar avea cele mai mari șanse să fie titular în meciurile oficiale. Dar cel care decide e Mircea Lucescu. Nu se pune problema să ne luăm după o astfel fază (n.r. autogolul cu Moldova)”, a declarat Victor Piţurcă, conform prosport.ro.