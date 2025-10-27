Bosnia a anunţat lotul pentru meciul cu România. Dzeko şi cei care ne-au "răpus" la Bucureşti, printre jucători - Antena Sport

Bosnia a anunţat lotul pentru partida cu România din preliminariile World Cup 2026. Vedeta Edin Dzeko (39 de ani) şi jucătorii care au conlucrat la golul cu care Bosnia ne-a învins la Bucureşti, Kolasinac şi Gigovic, se află printre cei 24 de fotbalişti convocaţi de selecţionerul Sergej Barbarez pentru meciurile cu România şi Austria.

Sead Kolasinac (32 de ani), fost jucător al lui Arsenal, în prezent la Atalanta, revine după o ruptură de ligamente încrucişate suferită în aprilie. Kolasinac a suferit accidentarea gravă după meciul cu România de la Bucureşti, în care i-a pasat decisiv lui Armin Gigovic, la golul acestuia. Kolasinac a centrat perfect atunci, lăsându-l pe Gigovic singur cu Niţă. Portarul României a atins balonul trimis de Gigovic, dar nu a reuşit să evite golul.

Vedeta Sead Kolasinac, care a dat assist-ul la golul Bosniei de la Bucureşti, revine în lotul naţionalei pregătite de Barbarez

România speră să îşi ia revanşa după înfrângerea din tur cu Bosnia.

Meciul cu Bosnia, din deplasare, e crucial pentru tricolori. În acest moment România e pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte, iar Austria e lider, cu 15 puncte. Tricolorii au mare nevoie de victorie pentru a fi favoriţi la locul 2 înaintea ultimului meci din grupă, cu San Marino. Locul 2 ne-ar oferi avantajul unor adversare mai slabe la baraj. Totodată, am disputa barajul pe teren propriu. Tricolorii mai au şanse matematice şi la primul loc, dar pentru acest lucru e nevoie, pe lângă victorii în ultimele două meciuri, ca Austria să facă maximum un punct din ultimele două jocuri, cu Cipru şi Bosnia, iar tricolorii să câştige la scor mare cu San Marino.

