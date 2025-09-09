Bosnia - Austria LIVE SCORE (21:45). Meci crucial în grupa României. Programul preliminariilor World Cup 2026 - Antena Sport

Bosnia şi Austria se vor întâlni marţi, de la ora 21:45, în acelaşi timp în care se va juca şi meciul Cipru – România. Partida de la Zenica este una extrem de importantă în economia grupei din preliminariile World Cup 2026, în condiţiile în care se întâlnesc primele două echipe din clasament, ambele cu victorii pe linie.

Bosnia este liderul Grupei H, cu patru victorii din patru posibile. De partea celaltă, Austria se află pe locul secund, cu trei victorii din trei. Austriecii au un meci mai puţin disputat deoarece în martie au evoluat în barajul Nations League şi nu în preliminarii, începân campania de calificare abia în iunie.

Bosnia – Austria LIVE SCORE (21:45)

Acesta va fi şi prima partidă directă dintre cele două, urmând să se mai întâlnească şi în ultima etapă, pe 18 noiembrie. La austrieci a fost convocat şi Raul Florucz, jucătorul care are şi cetăţenie română.

Meciul din Bosnia este extrem de important şi pentru România, în perspectiva calificării la World Cup 2026. După patru meciuri, România are 6 puncte, iar echipa lui Mircea Lucescu are mare nevoie de o victorie marţi seară în Cipru, pentru a nu pierde contactul cu primele două clasate.

Mai sunt şi alte meciuri interesante marţi seară, în preliminariile World Cup 2026. Anglia, Franţa şi Portugalia joacă şi ele.