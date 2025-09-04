Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bulgaria - Spania și Olanda - Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup

Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup

Alex Ioniță Publicat: 4 septembrie 2025, 18:16

Comentarii
Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup

Profimedia

Meciurile Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia vor fi în format LIVE SCORE pe AS.ro și în aplicația AntenaSport, de la ora 21:45. Partidele contează pentru preliminariile World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot în această seară, Germania își începe drumul spre World Cup, în compania slovaciei. De asemenea, Belgia continuă lupta pentru calificare, cu o deplasare la Vaduz, în Liechtenstein.

LIVE SCORE | Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia

Bulgaria – Spania (21:45)

Bulgaria și Spania debutează în preliminariile pentru World Cup 2026. Cele două selecționate au fost repartizate în Grupa E, din care mai fac parte Turcia și Georgia.

Selecționata de la sud de Dunăre primește vizita Spaniei după o înfrângere categorică. Cu 0-4 au pierdut bulgarii ultimul amical disputat, cu Grecia.

Reclamă
Reclamă

De cealaltă parte, ultimul meci jucat de Spania a fost finala UEFA Nations League. Elevii lui Luis de la Fuente au pierdut ultimul act al competiției în fața Portugaliei, la loviturile de departajare.

Ultimul duel direct dintre Spania și Bulgaria a fost unul amical. Paritda s-a jucat în 2002 și s-a încheiat cu victoria ibericilor, scor 1-0.

Olanda – Polonia (21:45)

"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez
Reclamă

Olanda și Polonia se întâlnesc într-un duel din Grupa G a preliminariilor pentru World Cup 2026. Înaintea acestei partide, batavii sunt pe locul 2, cu 6 puncte în două meciuri jucate, la un punct de liderul Finlanda, care a obținut 7 puncte în 4 partide.

De cealaltă parte, Polonia a jucat 3 meciuri în aceste preliminarii, din care a obținut 6 puncte. Selecționata ocupă locul 3 în Grupa G, care este completată de Lituania, locul 4, cu 2 puncte, și Malta, locul 5, cu un punct.

În ultimul meci jucat, Olanda s-a „distrat” cu Malta, pe care a învins-o cu scorul de 8-0. De cealaltă parte, Polonia vine după o înfrângere, scor 1-2, cu Finlanda.

Ultima întâlnire directă dintre cele două selecționate a avut loc la EURO 2024. Atunci, Olanda a învins Polonia cu scorul de 2-1.

Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup 2026:

  • Kazahstan – Țara Galilor
  • Georgia – Turcia
  • Lituania – Malta
  • Bulgaria – Spania
  • Liechtenstein – Belgia
  • Luxemburg – Irlanda de Nord
  • Olanda – Polonia
  • Slovacia – Germania
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Observator
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
18:12
„E cel mai greu sezon?” Lewis Hamilton, răspuns ferm înainte de prima cursă la Monza cu Ferrari
17:26
Daniel Pancu, semnal de alarmă pentru FCSB! Știe care e „problema” campioanei: “Au rămas descoperiți!”
17:20
Cine l-a convins pe Kurt Zouma să se transfere la CFR Cluj: „Pe el l-am sunat. Îi mulțumesc”
17:17
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie
17:14
Gigi Becali a reacționat după ce UEFA a sancționat-o pe FCSB! Ce a discutat patronul cu Gheorghe Mustață
17:02
Selecționerul Canadei, convins că România se poate califica la Mondial: „Jucători de mare calitate”
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 6 Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”