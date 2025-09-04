Bulgaria - Spania și Olanda - Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup - Antena Sport

Meciurile Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia vor fi în format LIVE SCORE pe AS.ro și în aplicația AntenaSport, de la ora 21:45. Partidele contează pentru preliminariile World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Tot în această seară, Germania își începe drumul spre World Cup, în compania slovaciei. De asemenea, Belgia continuă lupta pentru calificare, cu o deplasare la Vaduz, în Liechtenstein.
LIVE SCORE | Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia
Bulgaria – Spania (21:45)
Bulgaria și Spania debutează în preliminariile pentru World Cup 2026. Cele două selecționate au fost repartizate în Grupa E, din care mai fac parte Turcia și Georgia.
Selecționata de la sud de Dunăre primește vizita Spaniei după o înfrângere categorică. Cu 0-4 au pierdut bulgarii ultimul amical disputat, cu Grecia.
De cealaltă parte, ultimul meci jucat de Spania a fost finala UEFA Nations League. Elevii lui Luis de la Fuente au pierdut ultimul act al competiției în fața Portugaliei, la loviturile de departajare.
Ultimul duel direct dintre Spania și Bulgaria a fost unul amical. Paritda s-a jucat în 2002 și s-a încheiat cu victoria ibericilor, scor 1-0.
Olanda – Polonia (21:45)
Olanda și Polonia se întâlnesc într-un duel din Grupa G a preliminariilor pentru World Cup 2026. Înaintea acestei partide, batavii sunt pe locul 2, cu 6 puncte în două meciuri jucate, la un punct de liderul Finlanda, care a obținut 7 puncte în 4 partide.
De cealaltă parte, Polonia a jucat 3 meciuri în aceste preliminarii, din care a obținut 6 puncte. Selecționata ocupă locul 3 în Grupa G, care este completată de Lituania, locul 4, cu 2 puncte, și Malta, locul 5, cu un punct.
În ultimul meci jucat, Olanda s-a „distrat” cu Malta, pe care a învins-o cu scorul de 8-0. De cealaltă parte, Polonia vine după o înfrângere, scor 1-2, cu Finlanda.
Ultima întâlnire directă dintre cele două selecționate a avut loc la EURO 2024. Atunci, Olanda a învins Polonia cu scorul de 2-1.
Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup 2026:
- Kazahstan – Țara Galilor
- Georgia – Turcia
- Lituania – Malta
- Bulgaria – Spania
- Liechtenstein – Belgia
- Luxemburg – Irlanda de Nord
- Olanda – Polonia
- Slovacia – Germania
- Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada (vineri, 21:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)
- Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial!
- Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru
- Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: “De multe ori îşi epuizează energia”
- Reacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru!