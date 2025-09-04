Bulgaria - Spania și Olanda - Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup - Antena Sport

Meciurile Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia vor fi în format LIVE SCORE pe AS.ro și în aplicația AntenaSport, de la ora 21:45. Partidele contează pentru preliminariile World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot în această seară, Germania își începe drumul spre World Cup, în compania slovaciei. De asemenea, Belgia continuă lupta pentru calificare, cu o deplasare la Vaduz, în Liechtenstein.

LIVE SCORE | Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia

Bulgaria – Spania (21:45)

Bulgaria și Spania debutează în preliminariile pentru World Cup 2026. Cele două selecționate au fost repartizate în Grupa E, din care mai fac parte Turcia și Georgia.

Selecționata de la sud de Dunăre primește vizita Spaniei după o înfrângere categorică. Cu 0-4 au pierdut bulgarii ultimul amical disputat, cu Grecia.