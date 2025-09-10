Ce a putut spune Erling Haaland după ce a marcat 5 goluri în Norvegia - Moldova 11-1 - Antena Sport

Închide meniul
Ce a putut spune Erling Haaland după ce a marcat 5 goluri în Norvegia – Moldova 11-1

Publicat: 10 septembrie 2025, 8:25

Erling Haaland, în timpul meciului Norvegia - Moldova 11-1 - Profimedia Images

Erling Haaland a arătat că este de pe altă planetă şi a marcat cinci goluri în meciul pe care Norvegia l-a câştigat cu un usturător 11-1 în faţa Moldovei, în preliminariile World Cup 2026.

După partida în care şi-a trecut în cont şi două pase decisive, atacantul lui Manchester City a ajuns la 48 de goluri marcate în cele 45 de selecţii pentru naţionala nordică şi a avut o reacţie genială la finalul partidei.

Erlinga Haaland, după Norvegia – Moldova 11-1: “Nu e rău!”

“Nu e rău!”, a scris Haaland, după meciul în care un alt coleg de la naţionala Norvegiei, Thelo Aasgaard a marcat patru goluri din postura de rezervă.

În urma acestui meci, vârful de 25 de ani cotat la 180 de milioane de euro a ajuns la 310 goluri marcate în 376 de partide.

Norvegia – Moldova 11-1

Titular în meciul de marți seară, contra naționalei Moldovei, Erling Haaland a făcut spectacol în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Vârful care evoluează în Premier League la Manchester City a „demolat” de unul singur adversara Norvegiei și a marcat de cinci ori, într-un joc în care el și coechipierii săi au jucat fabulos.

Intrat pe teren în minutul 64, Aasgaard a avut nevoie de 28 minute pentru a înscrie și el patru goluri. Scorul final a fost 11-1 pentru gazde. Culmea, în poarta Norvegiei a marcat tot un jucător al gazdelor, Ostigard.

