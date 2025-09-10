Ce a putut spune Erling Haaland după ce a marcat 5 goluri în Norvegia - Moldova 11-1 - Antena Sport

Erling Haaland a arătat că este de pe altă planetă şi a marcat cinci goluri în meciul pe care Norvegia l-a câştigat cu un usturător 11-1 în faţa Moldovei, în preliminariile World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După partida în care şi-a trecut în cont şi două pase decisive, atacantul lui Manchester City a ajuns la 48 de goluri marcate în cele 45 de selecţii pentru naţionala nordică şi a avut o reacţie genială la finalul partidei.

Erlinga Haaland, după Norvegia – Moldova 11-1: “Nu e rău!”

“Nu e rău!”, a scris Haaland, după meciul în care un alt coleg de la naţionala Norvegiei, Thelo Aasgaard a marcat patru goluri din postura de rezervă.

În urma acestui meci, vârful de 25 de ani cotat la 180 de milioane de euro a ajuns la 310 goluri marcate în 376 de partide.