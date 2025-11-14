Cum i-a descris Edin Dzeko pe "tricolori" înainte de Bosnia - România: "Am câştigat chiar dacă aţi fost mai buni" - Antena Sport

Închide meniul
Cum i-a descris Edin Dzeko pe "tricolori" înainte de Bosnia - România: "Am câştigat chiar dacă aţi fost mai buni"

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Cum i-a descris Edin Dzeko pe “tricolori” înainte de Bosnia – România: “Am câştigat chiar dacă aţi fost mai buni”

Publicat: 14 noiembrie 2025, 13:05

Cum i-a descris Edin Dzeko pe tricolori înainte de Bosnia – România: Am câştigat chiar dacă aţi fost mai buni

Edin Dzeko, în duel cu Andrei Raţiu în România - Bosnia/ Sport Pictures

Edin Dzeko a prefaţat meciul crucial dintre Bosnia şi România, din preliminariile World Cup. Partida de la Zenica se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. La trei zile distanţă, “tricolorii” se vor duela cu San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Edin Dzeko, atacantul de 39 de ani al Bosniei, le-a cerut coechipierilor lui să-şi asume “responsabilitatea” şi să fie motivaţi la maxim în duelul cu naţionala lui Mircea Lucescu.

Cum i-a descris Edin Dzeko pe “tricolori” înainte de Bosnia – România

Edin Dzeko a fost întrebat ce părere are despre România şi a oferit un răspuns clar. Veteranul bosniac i-a descris pe “tricolori” ca fiind o echipă “tânără şi bună”, amintind de meciul tur de pe Arena Naţională, câştigat cu 1-0 de Bosnia. Vârful de la Fiorentina a recunoscut că înfrângerea a fost una nemeritată pentru “tricolori”.

“Băieții sunt pregătiți, ne-am antrenat bine săptămâna aceasta. Totul este în mâinile noastre, băieții sunt pregătiți să își asume responsabilitatea și să intre motivați pe teren. Știm ce ne aduce o victorie mâine, ce ne aduce un egal și ce ne aduce o înfrângere. Suntem cu toții conștienți de asta, ne gândim doar la meciul de mâine și vom vedea mai târziu.

(n.r. Ce părere are despre România?) Sunt o echipă bună și tânără. O grupă bună cu ei și cu Austria, unde toate cele trei echipe cred că pot fi primele. Am câștigat primul meci chiar dacă voi ați fost mai buni (n.r. România), dar rezultatul este cel care contează până la urmă. Vă doresc să fiți buni mâine, dar Bosnia și Herțegovina să câștige din nou”, a declarat Edin Dzeko, la conferinţa de presă, înainte de Bosnia – România.

Bosnia are un avans de trei puncte faţă de România, cu două etape rămase de disputat în preliminarii. România are şanse matematice şi la calificarea directă din grupă, luptând şi pentru o clasare pe locul secund, care ne-ar oferi un avantaj important la barajul din martie.

1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă
