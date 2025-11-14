Cum i-a descris Edin Dzeko pe "tricolori" înainte de Bosnia - România: "Am câştigat chiar dacă aţi fost mai buni" - Antena Sport

Edin Dzeko a prefaţat meciul crucial dintre Bosnia şi România, din preliminariile World Cup. Partida de la Zenica se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. La trei zile distanţă, “tricolorii” se vor duela cu San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Edin Dzeko, atacantul de 39 de ani al Bosniei, le-a cerut coechipierilor lui să-şi asume “responsabilitatea” şi să fie motivaţi la maxim în duelul cu naţionala lui Mircea Lucescu.

Cum i-a descris Edin Dzeko pe “tricolori” înainte de Bosnia – România

Edin Dzeko a fost întrebat ce părere are despre România şi a oferit un răspuns clar. Veteranul bosniac i-a descris pe “tricolori” ca fiind o echipă “tânără şi bună”, amintind de meciul tur de pe Arena Naţională, câştigat cu 1-0 de Bosnia. Vârful de la Fiorentina a recunoscut că înfrângerea a fost una nemeritată pentru “tricolori”.

“Băieții sunt pregătiți, ne-am antrenat bine săptămâna aceasta. Totul este în mâinile noastre, băieții sunt pregătiți să își asume responsabilitatea și să intre motivați pe teren. Știm ce ne aduce o victorie mâine, ce ne aduce un egal și ce ne aduce o înfrângere. Suntem cu toții conștienți de asta, ne gândim doar la meciul de mâine și vom vedea mai târziu.

(n.r. Ce părere are despre România?) Sunt o echipă bună și tânără. O grupă bună cu ei și cu Austria, unde toate cele trei echipe cred că pot fi primele. Am câștigat primul meci chiar dacă voi ați fost mai buni (n.r. România), dar rezultatul este cel care contează până la urmă. Vă doresc să fiți buni mâine, dar Bosnia și Herțegovina să câștige din nou”, a declarat Edin Dzeko, la conferinţa de presă, înainte de Bosnia – România.