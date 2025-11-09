Deian Sorescu, impresionat de reuşita lui Ianis Hagi: "Un gol senzaţional" - Antena Sport

Deian Sorescu (28 de ani) a dezvăluit că s-a întâlnit cu Ianis Hagi (27 de ani) la aeroport, la venirea din Turcia pentru cantonamentul naţionalei. Ambii se află printre jucătorii convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino.

România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45. Meciul tricolorilor cu San Marino, de la Ploieşti, va fi ultimul al României în grupa H de calificare la World Cup 2026.

Deian Sorescu, despre golul lui Ianis Hagi: “Senzaţional”

“(n.r: Ianis Hagi a reuşit un gol superb. Cum îl simţi, fiind acolo, în Turcia?) Chiar acum două meciuri am avut cu ei (n.r: cu Alanyaspor), cu Ianis. M-am întâlnit aseară cu el în aeroport, l-am felicitat. Mă bucur că de la meci la meci evoluează bine, are un plus, vine cu un assist sau un gol. Mă bucur şi sper să o ţină tot aşa. Am văzut golul, a fost un gol senzaţional. A fost un gol frumos, sper să o ţină tot aşa”, a declarat Deian Sorescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

România ocupă în prezent locul 3 în grupa H a preliminariilor World Cup 2026, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte, iar pe 2 e Bosnia, viitoarea adversară a tricolorilor, care are 13 puncte. Tricolorii au asigurată prezenţa la baraj indiferent de locul pe care îl ocupă în grupă la finalul preliminariilor. Totuşi, locul 2 le-ar asigura tricolorilor adversari mai puţin dificili la baraj şi avantajul disputării meciurilor de baraj pe teren propriu. România mai are şanse matematice şi la primul loc, care ar califica-o direct la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

Ianis Hagi a fost MVP în meciul Trabzonspor – Alanyaspor 2-2, partidă în care a reuşit un gol de senzaţie. Ianis Hagi a şutat cu stângul în vinclu, de la peste 20 de metri.