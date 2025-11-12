"Eşti pregătit pentru Bosnia şi San Marino?" Răspunsul lui Dennis Man, după ce a fost desemnat tricolorul lunii - Antena Sport

Dennis Man a fost votat “Tricolorul lunii octombrie”. Extrema naţionalei şi a lui PSV traversează o perioadă excelentă.
În luna octombrie, Dennis Man a fost MVP în două meciuri, în acel incredibil 6-2 pentru PSV, acasă, cu campioana Italiei, Napoli, în Champions League şi în acel 5-2 din prima ligă olandeză, cu Fortuna Sittard. Cu Napoli Man a reuşit o “dublă”, iar cu Fortuna Sittard un gol şi un assist.
Dennis Man, votat “Tricolorul lunii octombrie”
“(n.r: Dennis, felicitări. Ai fost votat de către suporteri «Tricolorul lunii octombrie». Cum a fost luna asta pentru tine? Ai avut o lună bună) Da, într-adevăr, a fost o lună bună, cu evoluţii destul de bune, atât la echipa naţională, cât şi la cea de club. Per total, sunt fericit pentru această lună.
(n.r: Eşti pregătit şi pentru duelurile cu Bosnia şi San Marino?) Da, sunt pregătit. Am încredere în echipă, în colegii mei şi eu cred că dacă vom face acelaşi meci pe care l-am făcut împotriva Austriei acasă, ca mentalitate, ca tot ce am reuşit să facem pe teren, cred că vom face un meci foarte bun.
(n.r: Lucrurile merg bine şi la echipa de club, după cum spuneai şi tu. Ce înseamnă pentru tine să fii desemnat omul meciului în Liga Campionilor?) Este o mândrie. Sunt fericit că am reuşit să câştig acest premiu într-un meci de Champions League. De mic, când te apuci de fotbal, îţi doreşti să trăieşti astfel de momente”, a declarat Dennis Man într-un interviu pentru FRF.tv.
Pentru tricolori urmează duelul cu Bosnia, echipa aflată pe locul 2 în grupa H de calificare la World Cup 2026. Partida se va disputa pe 15 noiembrie, de la 21:45. Lider e Austria, cu 15 puncte. Bosnia are 13 puncte, iar pe locul 3 se află România, cu 10 puncte. Tricolorii speră să îşi ia revanşa în Bosnia, după ce au fost învinşi acasă cu 1-0 de naţionala lui Dzeko.
O victorie i-ar oferi României statutul de mare favorită la locul 2 în grupă, înaintea ultimului meci, cu San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.
