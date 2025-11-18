Gică Popescu a ales adversara de la baraj pentru România: "Nu ești la nivelul lor, stai acasă!" - Antena Sport

Închide meniul
Gică Popescu a ales adversara de la baraj pentru România: "Nu ești la nivelul lor, stai acasă!"

Gică Popescu a ales adversara de la baraj pentru România: “Nu ești la nivelul lor, stai acasă!”

Andrei Nicolae Publicat: 18 noiembrie 2025, 21:41

Gică Popescu a ales adversara de la baraj pentru România: Nu ești la nivelul lor, stai acasă!

Gică Popescu, în timpul unei emisiuni / Antena Sport

Gică Popescu a vorbit înaintea meciului dintre România și San Marino despre barajul pe care urmează să îl dispute “tricolorii” în luna martie. Echipa lui Mircea Lucescu urmează să își afle adversara din semifinala de play-off în urma tragerii la sorți de joi, iar legendarul fundaș a spus cu cine ar vrea să pice țara noastră.

Fostul component al Generației de Aur vrea să vadă un duel între România și Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Popescu a petrecut patru ani în “țara semilunii” la Galatasaray și a dezvăluit că vrea să vadă diferența între cum era fotbalul nostru și cel turc în urmă cu peste 30 de ani și cum este acum.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Gică Popescu o vrea pe Turcia la baraj pentru România

În aceeași declarație, fostul mare fundaș a spus că pentru a ajunge la un Campionat Mondial, România trebuie să se lupte cu cele mai dificile adversare și că nu ar trebui să aștepte grupe din care fac parte doar naționale precum San Marino, Gibraltar sau Cipru. În grupa din aceste preliminarii, “tricolorii” se vor clasa pe locul 3, sub Austria și Bosnia și peste San Marino și Cipru.

Turcia. Aș vrea să văd nivelul la care suntem acum, comparativ cu nivelul la care a ajuns fotbalul turc din anii ’90, când noi eram net superiori turcilor și să vedem această comparație. Mi-ar plăcea să văd acest duel.

(n.r. Ei au Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund) Noi cu cine am vrea să fim într-o grupă ca să mergem la un turneu final de Campionat Mondial? Cu San Marino, poate Gibraltar, Cipru? Cipru, cred că cu ceva probleme, deci cu cine să fim?

Ce grupă să avem că să mergem la Mondiale? Pentru a merge la un turneu final de Campionat Mondial, trebuie să îi bați pe cei mari, să te lupți cu cei mari, nu poți să joci tot timpul doar cu echipe de mâna a doua sau a treia. Acolo merg cei buni, cei mai buni, deci pentru a participa la un Mondial, trebuie să te lupți cu greii. Nu ești la nivelul lor, stai acasă“, a spus Gică Popescu înainte de duelul dintre România și San Marino.

În acest moment, posibilele adversare ale României pentru semifinala de baraj sunt Turcia, Italia, Ucraina și Polonia.

