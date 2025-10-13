Ianis Hagi, apel către toţi românii după victoria dramatică din meciul cu Austria: "Doar aşa ajungem în America" - Antena Sport

Ianis Hagi (26 de ani) a făcut apel către toţi suporterii să creadă în calificarea la Campionatul Mondial 2026, după ce România a învins dramatic Austria.
România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Ianis Hagi a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă în minutul 90+5 al meciului.
Ianis Hagi, decisiv în România – Austria: “Sunt fericit! Tot ce mi-am dorit de mic mi se întâmplă”
“(n.r: Un final entuziasmant. Ianis, felicitări pentru victorie, pentru centrarea de la gol. Spune-mi cum a fost şi ce ai simţit în momentele alea de bucurie?) Fericire, încredere. Este tot ce ne dorim ca fotbalişti, să venim, să facem un stadion plin fericit. Să-i facem fericiţi şi pe cei care se uită din faţa televizorului, de acasă. Să le dăm speranţă că se poate, asta cred că este cel mai important.
Golurile pot să vină în minutul 1, în minutul 90 sau la mijlocului meciului. Atât timp cât inspirăm şi dăm speranţe oamenilor, suntem fericiţi.
(n.r: Mai speraţi? Aţi avut multe ocazii, chiar şi câteva faze în care arbitrul putea da penalty) Da, normal, chiar asta vorbeam. Din păcate, când s-a lovit Mihai, asta vorbeam pe margine: Mai sunt 20 de minute, hai să împingem, să câştigăm.
Clar, cu echilibru, ştiam că şi ei sunt periculoşi pe contraatac şi la fazele fixe. Uite că am reuşit noi să dăm un gol din semi-fază fixă, au respins, am centrat din nou. Tot aşa, pe calităţile lor, am reuşit să marcăm şi să câştigăm.
Ianis Hagi, apel către toţi românii după victoria dramatică din meciul cu Austria: “Vrem ca toată ţara să creadă! Doar aşa putem ajunge în America”
(n.r: Căpitan, numărul 10, cât de mult contează pentru tine personal această victorie?) Sunt fericit! Tot ce mi-am dorit de mic mi se întâmplă. Îmi trăiesc visul. Am muncit de mic să fiu la acest nivel şi îmi doresc în continuare să cresc. Sunt obsedat de muncă, de fotbal, pur şi simplu îmi trăiesc visul şi sunt fericit.
(n.r: Cât de mult ne ajută victoria asta?) Mult. Sunt 3 puncte, dar e o victorie şi de moral, nu numai 3 puncte. Dăm un semn că nu am ridicat steagul, aşa cum am spus zilele trecute. Vrem în noiembrie două victorii şi vedem unde ne clasăm.
(n.r: Ţinem aprinsă speranţa pentru Mondial, nu?) Normal. Aşa cum am spus la începutul acţiunii. Eu cred, vestiarul crede, vrem şi ţara să creadă. Cu siguranţă, împreună, doar aşa putem ajunge în vară în America.
(n.r: Te-a responsabilizat banderola?) Am fost mereu un jucător responsabil, mereu mi-am asumat comunicarea pe teren. Mereu am jucat pentru colegi, să îi ajut, să fie bine, să îi adaptez la orice situaţie. Şi în afara terenului, să îi ajut. Sunt bucuros că pot să ajut”, a declarat Ianis Hagi în exclusivitate pentru AntenaSport.
România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!
România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.
După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.
Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.
România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.
