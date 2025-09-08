Laurenţiu Reghecampf nu înţelege decizia luată de Mircea Lucescu: "Dă șanse jucătorilor care au anumite probleme" - Antena Sport

Închide meniul
Laurenţiu Reghecampf nu înţelege decizia luată de Mircea Lucescu: “Dă șanse jucătorilor care au anumite probleme”

Publicat: 8 septembrie 2025, 8:05

Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Laurenţiu Reghecampf se aştepta ca în poarta României să se afle la dubla cu Canada (0-3) şi Cipru (marţi, 21:45) Ştefan Târnovanu sau Răzvan Sava, doi portari cu evoluţii constante la echipele de club.

Mircea Lucescu l-a folosit pe Arena Naţională pe Horaţiu Moldovan, cel care nu a prins niciun minut la Oviedo, echipa unde a fost împrumutat de Atletico Madrid. Şi asta s-a văzut în evoluţia sa nesigură, “încununată” cu gafa incredibilă de la golul 2 încasat de tricolori. Lucescu a anunţat însă că el se va afla între buturi şi la meciul cu Cipru, din calificările pentru World Cup 2026.

Laurenţiu Reghecampf nu înţelege decizia luată de Mircea Lucescu

“Nu vreau să comentez ce decide selecționerul. Răspunde pentru ceea ce face, vede jucătorii cel mai bine, are un plan pe care trebuie să-l ducă la capăt. Probabil se gândește la ambele meciuri și voia să vadă și alți jucători. Pentru mine, când ajungi la echipa națională, nu mai contează că vii de la FCSB sau de la nu știu ce echipă, faci parte din lot. Și cei mai în formă trebuie să joace.

Sunt sigur că în Cipru datele vor fi altele. E un meci oficial, cu miză. Jucătorii de vor mobiliza mai bine, indiferent de numele celor care vor intra pe teren. Eu n-aș fi jucat cu Moldovan nici în primul meci.

Dar Mircea Lucescu dă șanse jucătorilor care au anumite probleme la nivel de club. Are la îndemână doi portari care au ritm și care joacă la echipele de club. Probabil a vrut să îi dea moral lui Moldovan. Sunt sigur că planul pentru meciul oficial nu era cu el. Ai Sava și Târnovanu, doi portari care joacă meci de meci. Sava joacă la un nivel foarte bun. Nu văd o problemă la portari”, a spus Reghecampf, citat de fanatik.ro.

Lucescu, pe mâna lui Moldovan

Din informaţiile obţinute de Antena Sport, portarul de 27 de ani al lui Oviedo este cel care va fi titularul României în următoarea perioadă. Jucătorul împrumutat din nou de Atletico Madrid le-a luat faţa lui Sava şi Târnovanu.

Portarul de la FCSB a primit 20 de goluri în primele 15 meciuri ale stagiunii, un lucru care a contat decisiv. Sava a prins doar 3 partide la Udinese.

