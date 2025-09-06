Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026 - Antena Sport

Marocul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, după victoria cu 5-0 împotriva Nigerului, vineri, la Rabat, devenind prima echipă africană care şi-a validat biletul pentru competiţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mjlocaşul echipei PSV Eindhoven, Ismael Saibari, autorul a două goluri (în minutele 29 şi 38), atacantul Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50′), atacantul Hamza Igamane (Lille, 68′) şi mijlocaşul Azzedine Ounahi (Girona, 84′) au oferit Leilor din Atlas, liderii grupei E, calificarea la a treia Cupă Mondială consecutivă.

Maroc s-a calificat la World Cup 2026

Marocul va înfrunta Zambia luni, în ultima etapă a calificărilor.

A fost „un meci frumos”, a declarat selecţionerul Marocului, Walid Regragui, la finalul partidei. El a adăugat că obiectivul este acum să încheie faza de calificare cu un parcurs perfect şi să se concentreze pe Cupa Africii Naţiunilor (CAN), pe care Marocul o va găzdui în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026. Leii din Atlas vor încerca să câştige al doilea titlu, la 50 de ani de la singura lor victorie continentală.

🇲🇦 Morocco are the first African nation to qualify for #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 pic.twitter.com/n1AI0wMeqy

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025