Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026

Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026

Publicat: 6 septembrie 2025, 9:12

Comentarii
Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026

Hakimi, în Maroc - Niger / Profimedia

Marocul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, după victoria cu 5-0 împotriva Nigerului, vineri, la Rabat, devenind prima echipă africană care şi-a validat biletul pentru competiţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mjlocaşul echipei PSV Eindhoven, Ismael Saibari, autorul a două goluri (în minutele 29 şi 38), atacantul Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50′), atacantul Hamza Igamane (Lille, 68′) şi mijlocaşul Azzedine Ounahi (Girona, 84′) au oferit Leilor din Atlas, liderii grupei E, calificarea la a treia Cupă Mondială consecutivă.

Maroc s-a calificat la World Cup 2026

Marocul va înfrunta Zambia luni, în ultima etapă a calificărilor.

A fost „un meci frumos”, a declarat selecţionerul Marocului, Walid Regragui, la finalul partidei. El a adăugat că obiectivul este acum să încheie faza de calificare cu un parcurs perfect şi să se concentreze pe Cupa Africii Naţiunilor (CAN), pe care Marocul o va găzdui în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026. Leii din Atlas vor încerca să câştige al doilea titlu, la 50 de ani de la singura lor victorie continentală.

Reclamă
Reclamă

Meciul de vineri s-a jucat într-o atmosferă de sărbătoare, marcată de inaugurarea Complexului Moulay Abdellah din Rabat, cu o capacitate de 68.700 de locuri.

Această calificare survine la cinci ani de la Cupa Mondială din 2030, pe care Marocul o va co-organiza împreună cu Spania şi Portugalia.

EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul VidraruEXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
Observator
Primesc sau nu elevii absenţe dacă nu merg la şcoală luni, în prima zi?
La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de rezultat
Fanatik.ro
La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de rezultat
8:53
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol
8:42
Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului!
8:20
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Horaţiu Moldovan, după gafa din România – Canada: “Dezastru total”. Săgeţi şi către Lucescu
8:18
Selecţionerul Canadei, după ce a învins România cu 3-0: “Cea mai mare victorie a noastră în Europa din istorie”
23:38 5 sept.
EXCLUSIVRăzvan Marin, semnal de alarmă după România – Canada 0-3: “Trebuie să ne revenim!”
23:31 5 sept.
EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”
Vezi toate știrile
1 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 2 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 3 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 4 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 5 VIDEONorris, cel mai rapid în FP2 din MP al Italiei! Cursa de la Monza e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) 6 VIDEOLionel Messi, cu lacrimi în ochi la ultimul lui meci disputat în Argentina! Dublă spectaculoasă
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut