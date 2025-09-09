Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru - Antena Sport

S-a aflat motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. “Tricolorii” îi vor înfrunta pe ciprioţi în etapa a cincea a grupei preliminare pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul se va disputa azi, de la 21:45.

Selecţionerul a decis să folosească aceeaşi echipă de start în partida din această seară, fără schimbări faţă de meciul amical cu Canada, pierdut de naţională cu scorul clar de 0-3.

Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru

Din informaţiile AntenaSport, Mircea Lucescu a decis să mizeze în continuare pe Alexandru Dobre şi pe Dennis Man, deoarece îşi doreşte viteză în flancuri.

Mijlocaşul Rapidului va bifa astfel a patra partidă la echipa naţională, după cea cu Canada şi cele cu Belarus şi Andorra din preliminariile pentru EURO 2024.

Mircea Lucescu i-a anunţat pe “tricolori” faptul că nu va schimba primul 11 la şedinţa de astăzi, de la prânz: “Echipa rămâne acceaşi”, a fost mesajul selecţionerului pentru elevii săi, înaintea duelului cu Cipru.