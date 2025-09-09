Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru - Antena Sport

S-a aflat motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. “Tricolorii” îi vor înfrunta pe ciprioţi în etapa a cincea a grupei preliminare pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul se va disputa azi, de la 21:45.
Selecţionerul a decis să folosească aceeaşi echipă de start în partida din această seară, fără schimbări faţă de meciul amical cu Canada, pierdut de naţională cu scorul clar de 0-3.
Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru
Din informaţiile AntenaSport, Mircea Lucescu a decis să mizeze în continuare pe Alexandru Dobre şi pe Dennis Man, deoarece îşi doreşte viteză în flancuri.
Mijlocaşul Rapidului va bifa astfel a patra partidă la echipa naţională, după cea cu Canada şi cele cu Belarus şi Andorra din preliminariile pentru EURO 2024.
Mircea Lucescu i-a anunţat pe “tricolori” faptul că nu va schimba primul 11 la şedinţa de astăzi, de la prânz: “Echipa rămâne acceaşi”, a fost mesajul selecţionerului pentru elevii săi, înaintea duelului cu Cipru.
Horaţiu Moldovan va rămâne şi el titular în poarta naţionalei, după ce a gafat incredibil în amicalul cu Canada şi şi-a atras numeroase critici. Totodată, este de menţionat că nici în meciul cu Cipru, selecţionerul nu a titularizat niciun jucător de la FCSB, deşi a convocat nu mai puţin de şase.
Echipa de start a României pentru meciul cu Cipru:
- Moldovan – Raţiu, Ghiţă, Burcă, Bancu – Marin, Marin, Stanciu – Man, Drăguş, Dobre.
- Rezerve: Târnovanu, Sava, Baiaram, Chipciu, Miculescu, Mitriţă, Olaru, Popescu, Screciu, Sorescu, Şut, Tănase.
- Edi Iordănescu, cu gândul la echipa naţională! Mesajul postat înainte de Cipru – România
- Lotul României pentru meciul cu Cipru. Jucătorul la care a renunţat Mircea Lucescu
- Jucătorul din Liga 1 care îşi poate califica naţionala în premieră la Mondial! A marcat un gol în ultimul meci
- Kosovo, fosta adversară a României din Liga Naţiunilor, a produs surpriza preliminariilor Campionatului Mondial!
- Cipru – România, 21:30, LIVE TEXT. Meci crucial pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026