Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru - Antena Sport

Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru

Preliminarii Campionatul Mondial 2026
Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru

Publicat: 9 septembrie 2025, 14:32

Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru

Mircea Lucescu, în timpul unui meci al naţionalei/ Profimedia

S-a aflat motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru. “Tricolorii” îi vor înfrunta pe ciprioţi în etapa a cincea a grupei preliminare pentru calificarea la Campionatul Mondial. Duelul se va disputa azi, de la 21:45.

Selecţionerul a decis să folosească aceeaşi echipă de start în partida din această seară, fără schimbări faţă de meciul amical cu Canada, pierdut de naţională cu scorul clar de 0-3.

Motivul pentru care Mircea Lucescu nu schimbă primul 11 al României pentru meciul cu Cipru

Din informaţiile AntenaSport, Mircea Lucescu a decis să mizeze în continuare pe Alexandru Dobre şi pe Dennis Man, deoarece îşi doreşte viteză în flancuri.

Mijlocaşul Rapidului va bifa astfel a patra partidă la echipa naţională, după cea cu Canada şi cele cu Belarus şi Andorra din preliminariile pentru EURO 2024.

Mircea Lucescu i-a anunţat pe “tricolori” faptul că nu va schimba primul 11 la şedinţa de astăzi, de la prânz: “Echipa rămâne acceaşi”, a fost mesajul selecţionerului pentru elevii săi, înaintea duelului cu Cipru.

Horaţiu Moldovan va rămâne şi el titular în poarta naţionalei, după ce a gafat incredibil în amicalul cu Canada şi şi-a atras numeroase critici. Totodată, este de menţionat că nici în meciul cu Cipru, selecţionerul nu a titularizat niciun jucător de la FCSB, deşi a convocat nu mai puţin de şase.

Echipa de start a României pentru meciul cu Cipru:

  • Moldovan – Raţiu, Ghiţă, Burcă, Bancu – Marin, Marin, Stanciu – Man, Drăguş, Dobre.
  • Rezerve: Târnovanu, Sava, Baiaram, Chipciu, Miculescu, Mitriţă, Olaru, Popescu, Screciu, Sorescu, Şut, Tănase.
